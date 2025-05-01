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Новостройки в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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Бизнес-центр Zafirion
Бизнес-центр Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$11,30 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Престижный деловой адрес в самом сердце ЛимассолаZafirion предлагает гармоничное сочетание современного дизайна рабочего пространства, выгодного местоположения и первоклассных удобств, что делает его идеальным выбором для компаний, ищущих престижную корпоративную штаб-квартиру или региональн…
Застройщик
Livein Properties
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Застройщик
Livein Properties
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