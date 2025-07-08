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Новостройки в Demos Dromolaxias Meneou, Кипр

Kiti
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Жилой комплекс Nirvana
Жилой комплекс Nirvana
Kiti, Кипр
от
$831,634
Площадь 1 088 м²
1 объект недвижимости 1
Nirvana Residences — это коллекция стильных и современных вилл в одном из самых привлекательных районов Пафоса, Кипр. Проект предлагает продуманные планировки, высококачественную отделку и гармоничное сочетание внутреннего и внешнего пространства. Просторные виллы с частными бассейнами, ухож…
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