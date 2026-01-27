Жилой комплекс Intense Nicosia

Новый деловой и жилой центр столицы Северного Кипра

---

О проекте 📍

Intense Nicosia — по-настоящему уникальный многофункциональный проект, расположенный в самом сердце Никосии, столицы Северного Кипра.

Проект занимает территорию 35 000 м² и уже полностью завершён и готов к сдаче, что делает его особенно привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

🏗️ В составе проекта:

• более 300 резиденций и апартаментов

• 21 коммерческое помещение

• самый большой спортивный зал на всём острове — 3 500 м² 💪

Intense Nicosia формирует новый центр деловой, коммерческой и жилой жизни столицы, не имеющий аналогов в Никосии по масштабу и наполнению.

Жильё и коммерция — в одном пространстве 🏢🏠

Проект удачно сочетает жилую и коммерческую концепции, благодаря чему здесь комфортно как жить, так и вести бизнес.

🔹 Резиденции могут использоваться как для проживания, так и под коммерческие цели

🔹 На первых этажах расположены магазины и сервисы

🔹 Проект уже активно используется компаниями и частными специалистами

В комплексе уже работают:

• рестораны и кафе ☕

• Gloria Jeans Coffees

• диетологический центр

• центр пересадки волос

• центр эстетической хирургии

• стоматологическая клиника

• адвокатская контора

• архитектурные бюро

• частные медицинские клиники (кардиология, педиатрия, ЛОР)

🚗 Для резидентов предусмотрена большая крытая парковка, доступная только жителям.

Спорт и образ жизни 🏋️‍♂️

Intense Nicosia — главный спортивный хаб Никосии.

🏆 Самый крупный спортзал на острове (включая Южный Кипр):

• тренажёрный зал

• детские спортивные секции

• спиннинг

• женские фитнес-классы

• бразильское джиу-джитсу

• скалолазание

• ММА

Типы резиденций 🏠

Апартаменты

• 1+1 — 72–75 м²

• 2+1 — 102–140 м²

• 3+1 — 135–158 м²

Пентхаусы (Residence B)

• 3+1 — 120–135 м²

• Терраса — 70 м²

Квартирные блоки 🏢

• Блок A — 3+1, 167 м²

• Блоки B и E — 3+1, 147 м²

• Блоки C и D — 3+1, 130 м²

Пентхаусы

• Блок A — 2+1, 167 м²

• Блоки B & E — 2+1, 147 м²

• Блоки C & D — 2+1, 130 м²

Оснащение резиденций 🛠️

• Экологичные строительные материалы

• Двойное алюминиевое остекление

• Гидро- и теплоизоляция крыши

• Дизайнерские подвесные потолки

• Полы: паркет, мрамор, керамика

• Главная спальня En-Suite

• Кухни Akrilux

• Встроенные шкафы

• Солнечные бойлеры ☀️

• Центральная система VRF / VRV

• Сантехника Hansgrohe

• Центральные системы: спутник, интернет, телефон

• Домофон

Почему Intense Nicosia? 💼💰

✔ ключевой деловой центр столицы

✔ готовый проект — можно заезжать или сдавать

✔ высокий спрос на аренду

✔ идеален для инвестиций, бизнеса и жизни

✔ уникальный формат «город внутри города»

---

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить актуальные цены, планировки и инвестиционные расчёты.