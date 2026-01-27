  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилой комплекс Intense Nicosia

Жилой комплекс Intense Nicosia

район Никосия, Кипр
от
$320,827
НДС
BTC
3.8161681
ETH
200.0216838
USDT
317 196.2489310
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
24
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33281
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Никосия

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новый деловой и жилой центр столицы Северного Кипра

---

О проекте 📍

Intense Nicosia — по-настоящему уникальный многофункциональный проект, расположенный в самом сердце Никосии, столицы Северного Кипра.
Проект занимает территорию 35 000 м² и уже полностью завершён и готов к сдаче, что делает его особенно привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

 

🏗️ В составе проекта:
• более 300 резиденций и апартаментов
21 коммерческое помещение
• самый большой спортивный зал на всём острове — 3 500 м² 💪

 

Intense Nicosia формирует новый центр деловой, коммерческой и жилой жизни столицы, не имеющий аналогов в Никосии по масштабу и наполнению.

Жильё и коммерция — в одном пространстве 🏢🏠

Проект удачно сочетает жилую и коммерческую концепции, благодаря чему здесь комфортно как жить, так и вести бизнес.

🔹 Резиденции могут использоваться как для проживания, так и под коммерческие цели
🔹 На первых этажах расположены магазины и сервисы
🔹 Проект уже активно используется компаниями и частными специалистами

 

В комплексе уже работают:
• рестораны и кафе ☕
• Gloria Jeans Coffees
• диетологический центр
• центр пересадки волос
• центр эстетической хирургии
• стоматологическая клиника
• адвокатская контора
• архитектурные бюро
• частные медицинские клиники (кардиология, педиатрия, ЛОР)

 

🚗 Для резидентов предусмотрена большая крытая парковка, доступная только жителям.

 

Спорт и образ жизни 🏋️‍♂️

Intense Nicosia — главный спортивный хаб Никосии.

🏆 Самый крупный спортзал на острове (включая Южный Кипр):
• тренажёрный зал
• детские спортивные секции
• спиннинг
• женские фитнес-классы
• бразильское джиу-джитсу
• скалолазание
• ММА

 

Типы резиденций 🏠

Апартаменты

1+1 — 72–75 м²
2+1 — 102–140 м²
3+1 — 135–158 м²

Пентхаусы (Residence B)

3+1 — 120–135 м²
• Терраса — 70 м²

Квартирные блоки 🏢

Блок A — 3+1, 167 м²
Блоки B и E — 3+1, 147 м²
Блоки C и D — 3+1, 130 м²

Пентхаусы

• Блок A — 2+1, 167 м²
• Блоки B & E — 2+1, 147 м²
• Блоки C & D — 2+1, 130 м²

 

Оснащение резиденций 🛠️

• Экологичные строительные материалы
• Двойное алюминиевое остекление
• Гидро- и теплоизоляция крыши
• Дизайнерские подвесные потолки
• Полы: паркет, мрамор, керамика
• Главная спальня En-Suite
• Кухни Akrilux
• Встроенные шкафы
• Солнечные бойлеры ☀️
• Центральная система VRF / VRV
• Сантехника Hansgrohe
• Центральные системы: спутник, интернет, телефон
• Домофон

 

Почему Intense Nicosia? 💼💰

✔ ключевой деловой центр столицы
✔ готовый проект — можно заезжать или сдавать
✔ высокий спрос на аренду
✔ идеален для инвестиций, бизнеса и жизни
✔ уникальный формат «город внутри города»

---

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить актуальные цены, планировки и инвестиционные расчёты.

Местонахождение на карте

район Никосия, Кипр
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Sunset Breeze
Киссонерга, Кипр
от
$1,44 млн
Многоквартирный жилой дом La Mer
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$404,444
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$454,999
Жилой комплекс Olivelia Homes
Героскипу, Кипр
от
$558,945
Жилой комплекс Flow
Финикария, Кипр
от
$385,195
Вы просматриваете
Жилой комплекс Intense Nicosia
район Никосия, Кипр
от
$320,827
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Показать все Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Арадиппу, Кипр
от
$164,541
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 80–208 м²
3 объекта недвижимости 3
Oak Residence - это эксклюзивная новая разработка в одном из самых востребованных жилых районов Ларнаки, Арадиппу, сразу за Лидлом и рядом с красивым общественным садом. Проект включает в себя 8 современных квартир: шесть просторных двухкомнатных блоков и две однокомнатные квартиры, предназн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
79.7
171,167
Квартира 2 комнаты
128.4 – 207.9
218,386 – 289,214
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$321,784
Площадь 107–108 м²
3 объекта недвижимости 3
Эта элегантная квартира с двумя спальнями расположена в комплексе Noble — бутик-здании всего на шесть эксклюзивных резиденций, идеально расположенном между Старым городом и пляжем в Пафосе. Квартира спроектирована в современном стиле: открытая планировка, балконы с видом на море, высококачес…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
107.0
330,530
Квартира 2 комнаты
108.0
442,674 – 478,088
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Показать все Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$404,531
Площадь 118–206 м²
2 объекта недвижимости 2
Harmony — это современный бутик-комплекс с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, выполненными в актуальном стиле с открытой планировкой и максимальным использованием света и пространства. Расположен всего в 700 м от пляжа и в пешей доступности от университета AUB, достопримечательностей и всей…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
117.6
413,163
Квартира 3 комнаты
206.3
661,059
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Жизнь на Кипре: плюсы, минусы и неочевидные нюансы
27.01.2026
Жизнь на Кипре: плюсы, минусы и неочевидные нюансы
Как получить ПМЖ Кипра через покупку недвижимости
08.01.2026
Как получить ПМЖ Кипра через покупку недвижимости
Почему стоит купить квартиру в Luma Genesis, Пафос — обзор проекта и рынка недвижимости
22.09.2025
Почему стоит купить квартиру в Luma Genesis, Пафос — обзор проекта и рынка недвижимости
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Показать все публикации