Жилой комплекс Intense Nicosia

Новый деловой и жилой центр столицы Северного Кипра
О проекте 📍
Intense Nicosia — по-настоящему уникальный многофункциональный проект, расположенный в самом сердце Никосии, столицы Северного Кипра.
Проект занимает территорию 35 000 м² и уже полностью завершён и готов к сдаче, что делает его особенно привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.
🏗️ В составе проекта:
• более 300 резиденций и апартаментов
• 21 коммерческое помещение
• самый большой спортивный зал на всём острове — 3 500 м² 💪
Intense Nicosia формирует новый центр деловой, коммерческой и жилой жизни столицы, не имеющий аналогов в Никосии по масштабу и наполнению.
Жильё и коммерция — в одном пространстве 🏢🏠
Проект удачно сочетает жилую и коммерческую концепции, благодаря чему здесь комфортно как жить, так и вести бизнес.
🔹 Резиденции могут использоваться как для проживания, так и под коммерческие цели
🔹 На первых этажах расположены магазины и сервисы
🔹 Проект уже активно используется компаниями и частными специалистами
В комплексе уже работают:
• рестораны и кафе ☕
• Gloria Jeans Coffees
• диетологический центр
• центр пересадки волос
• центр эстетической хирургии
• стоматологическая клиника
• адвокатская контора
• архитектурные бюро
• частные медицинские клиники (кардиология, педиатрия, ЛОР)
🚗 Для резидентов предусмотрена большая крытая парковка, доступная только жителям.
Спорт и образ жизни 🏋️♂️
Intense Nicosia — главный спортивный хаб Никосии.
🏆 Самый крупный спортзал на острове (включая Южный Кипр):
• тренажёрный зал
• детские спортивные секции
• спиннинг
• женские фитнес-классы
• бразильское джиу-джитсу
• скалолазание
• ММА
Типы резиденций 🏠
Апартаменты
• 1+1 — 72–75 м²
• 2+1 — 102–140 м²
• 3+1 — 135–158 м²
Пентхаусы (Residence B)
• 3+1 — 120–135 м²
• Терраса — 70 м²
Квартирные блоки 🏢
• Блок A — 3+1, 167 м²
• Блоки B и E — 3+1, 147 м²
• Блоки C и D — 3+1, 130 м²
Пентхаусы
• Блок A — 2+1, 167 м²
• Блоки B & E — 2+1, 147 м²
• Блоки C & D — 2+1, 130 м²
Оснащение резиденций 🛠️
• Экологичные строительные материалы
• Двойное алюминиевое остекление
• Гидро- и теплоизоляция крыши
• Дизайнерские подвесные потолки
• Полы: паркет, мрамор, керамика
• Главная спальня En-Suite
• Кухни Akrilux
• Встроенные шкафы
• Солнечные бойлеры ☀️
• Центральная система VRF / VRV
• Сантехника Hansgrohe
• Центральные системы: спутник, интернет, телефон
• Домофон
Почему Intense Nicosia? 💼💰
✔ ключевой деловой центр столицы
✔ готовый проект — можно заезжать или сдавать
✔ высокий спрос на аренду
✔ идеален для инвестиций, бизнеса и жизни
✔ уникальный формат «город внутри города»
📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить актуальные цены, планировки и инвестиционные расчёты.