Жилой комплекс Hilltop Villa

Chloraka, Кипр
$1,20 млн
4
Местонахождение

  Страна
    Кипр
  Район
    район Пафос
  Город
    Koinoteta Chloraka
  Город
    Chloraka

О комплексе

Элитная Hilltop Вилла в Хлораке — это сочетание современного стиля, уюта и инновационных технологий. Расположенная на просторном участке площадью 532 м², вилла с четырьмя спальнями и общей крытой площадью 181,95 м² предлагает открытую планировку, наполненную светом и пространством. Дом оборудован тремя ванными комнатами и гостевым санузлом, а отделка с использованием декоративного бетона, камня и дерева придает интерьеру неповторимый характер и элегантность. Система «Умный дом» обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности, позволяя легко управлять всеми функциями. На территории предусмотрен частный бассейн для отдыха, зона барбекю для встреч на свежем воздухе и парковка на два автомобиля. Эта вилла — не просто дом, а символ современного образа жизни, сочетающий эстетику, комфорт и технологии.

Местонахождение на карте

Chloraka, Кипр
