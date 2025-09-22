  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)

Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$232,737
;
6
Оставить заявку
ID: 32617
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Тип: современный жилой комплекс из трёх зданий (Block A, B1, B2)
Этажность: 3 этажа
Локация: район Universal, центр Пафоса, в 1,7 км от моря и 1,2 км от центра города


Инфраструктура рядом:

  • Супермаркет — 900 м

  • Старый город — 800 м

  • Торговый центр — 1,2 км

  • Пляж — 1,7 км

  • Международный аэропорт Пафоса — 15 км

🏗️ Описание проекта

 MIRAL GARDENS — это современный жилой комплекс, состоящий из трёх отдельных корпусов с бассейном в центре. Проект расположен в одном из самых востребованных и тихих районов Пафоса — Universal, недалеко от морского побережья, магазинов, аптек и ресторанов.

Архитектура выполнена в минималистичном стиле с большими панорамными окнами и просторными террасами. Все квартиры оснащены системой кондиционирования, отоплением полов и кладовыми. На подземном уровне — парковки с возможностью зарядки электромобилей

 

🏢 Структура комплекса

Каждый блок (A, B1, B2) включает:

  • 1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные апартаменты

  • Пентхаусы с большими террасами и BBQ-зоной

  • Частные кладовые (~4 м²)

  • Подземный паркинг с электрическими розетками

  • Современный лифт

Высота потолков — 3,4 м.
Во всех пентхаусах предусмотрена возможность установки джакузи или бассейна

.

💰 Актуальные цены (Block B2)

№ квартирыТипВнутренняя площадь (м²)Общая (м²)Цена (вкл. НДС)Статус1012 спальни102127Продано✅1021 спальня6071€200,000

🔹 В продаже103 2 спальни -- €280,000

🔹 В продаже  2 спальни -- €310,000

🔹 В продаже 3 спальни (пентхаус)-- €700,000🔹 В продаже

(Данные по состоянию на октябрь 2025 года)

🌿 Особенности проекта

  • Центральный бассейн и озеленённая территория

  • Панорамные террасы и BBQ-зоны

  • Частная парковка и кладовые

  • Энергоэффективность класса “A”

  • Возможность установки солнечных панелей

  • Близость к морю и центру города

  • Подходит для постоянного проживания и аренды

📌 Резюме для инвестора

  • Универсальный район — один из самых востребованных в Пафосе

  • Цены от €200,000, что делает проект доступным для программы аренды и ВНЖ

  • Высокая ликвидность: 4 из 7 квартир в Block B2 уже проданы

  • Прогнозируемый рост стоимости 10–15% к сдаче

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Резиденция 360 Nicosia
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Жилой комплекс Eden Bay
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$409,280
Жилой комплекс Flow
Финикария, Кипр
от
$385,195
Жилой комплекс Eden Rock
Агиос Тихонас, Кипр
от
$1,21 млн
Жилой комплекс “Salsa”
Kampi, Кипр
от
$73,969
Вы просматриваете
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$232,737
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
Показать все Жилой комплекс NEO Residence
Жилой комплекс NEO Residence
район Фамагуста, Кипр
от
$310,319
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Лучшее для тебяПраздничная жизнь с ее великолепным расположением 25 минут до аэропорта, 5 минут до частных школ, 5 минут до Трикомо, 2 минуты до моря и пляжа, 10 минут до Фамагусты, 10 минут до больницы, 2 минуты до супермаркета, 10 минут до университетаОткройте для себя новую эру своей жизн…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс La Bella
Жилой комплекс La Bella
Жилой комплекс La Bella
Жилой комплекс La Bella
Жилой комплекс La Bella
Показать все Жилой комплекс La Bella
Жилой комплекс La Bella
Героскипу, Кипр
от
$239,843
Площадь 63–88 м²
2 объекта недвижимости 2
La Bella — это современный жилой комплекс всего в 2 км от моря в живописном районе Героскипу на юге Кипра. Проект включает 16 стильных апартаментов в трёх 2-этажных зданиях, предлагая студии, 1- и 2-комнатные квартиры. Комплекс оснащён бассейном, садами, крытыми террасами, детской площадкой …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
63.0
244,374
Квартира 2 комнаты
88.0
354,924
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Показать все Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Героскипу, Кипр
от
$194,160
Площадь 63–90 м²
2 объекта недвижимости 2
Luma Genesis — это современный жилой комплекс, включающий 24 стильные квартиры с 1 и 2 спальнями. Он расположен в перспективной зоне Пафоса, рядом с песчаным пляжем Героскипу и всей городской инфраструктурой. Каждая двухкомнатная квартира предлагает комфортную планировку, кондиционеры в кажд…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.8
192,008
Квартира 2 комнаты
90.4
320,013
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Почему стоит купить квартиру в Luma Genesis, Пафос — обзор проекта и рынка недвижимости
22.09.2025
Почему стоит купить квартиру в Luma Genesis, Пафос — обзор проекта и рынка недвижимости
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Показать все публикации