Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)

Тип: современный жилой комплекс из трёх зданий (Block A, B1, B2)

Этажность: 3 этажа

Локация: район Universal, центр Пафоса, в 1,7 км от моря и 1,2 км от центра города



Инфраструктура рядом:

Супермаркет — 900 м

Старый город — 800 м

Торговый центр — 1,2 км

Пляж — 1,7 км

Международный аэропорт Пафоса — 15 км

🏗️ Описание проекта

MIRAL GARDENS — это современный жилой комплекс, состоящий из трёх отдельных корпусов с бассейном в центре. Проект расположен в одном из самых востребованных и тихих районов Пафоса — Universal, недалеко от морского побережья, магазинов, аптек и ресторанов.

Архитектура выполнена в минималистичном стиле с большими панорамными окнами и просторными террасами. Все квартиры оснащены системой кондиционирования, отоплением полов и кладовыми. На подземном уровне — парковки с возможностью зарядки электромобилей

🏢 Структура комплекса

Каждый блок (A, B1, B2) включает:

1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные апартаменты

Пентхаусы с большими террасами и BBQ-зоной

Частные кладовые (~4 м²)

Подземный паркинг с электрическими розетками

Современный лифт

Высота потолков — 3,4 м.

Во всех пентхаусах предусмотрена возможность установки джакузи или бассейна

.

💰 Актуальные цены (Block B2)

№ квартирыТипВнутренняя площадь (м²)Общая (м²)Цена (вкл. НДС)Статус1012 спальни102127Продано✅1021 спальня6071€200,000

🔹 В продаже103 2 спальни -- €280,000

🔹 В продаже 2 спальни -- €310,000

🔹 В продаже 3 спальни (пентхаус)-- €700,000🔹 В продаже

(Данные по состоянию на октябрь 2025 года)

🌿 Особенности проекта

Центральный бассейн и озеленённая территория

Панорамные террасы и BBQ-зоны

Частная парковка и кладовые

Энергоэффективность класса “A”

Возможность установки солнечных панелей

Близость к морю и центру города

Подходит для постоянного проживания и аренды

📌 Резюме для инвестора