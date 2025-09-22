Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)

Тип: современный жилой комплекс из трёх зданий (Block A, B1, B2)
Этажность: 3 этажа
Локация: район Universal, центр Пафоса, в 1,7 км от моря и 1,2 км от центра города
Инфраструктура рядом:
Супермаркет — 900 м
Старый город — 800 м
Торговый центр — 1,2 км
Пляж — 1,7 км
Международный аэропорт Пафоса — 15 км
🏗️ Описание проекта
MIRAL GARDENS — это современный жилой комплекс, состоящий из трёх отдельных корпусов с бассейном в центре. Проект расположен в одном из самых востребованных и тихих районов Пафоса — Universal, недалеко от морского побережья, магазинов, аптек и ресторанов.
Архитектура выполнена в минималистичном стиле с большими панорамными окнами и просторными террасами. Все квартиры оснащены системой кондиционирования, отоплением полов и кладовыми. На подземном уровне — парковки с возможностью зарядки электромобилей
🏢 Структура комплекса
Каждый блок (A, B1, B2) включает:
1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные апартаменты
Пентхаусы с большими террасами и BBQ-зоной
Частные кладовые (~4 м²)
Подземный паркинг с электрическими розетками
Современный лифт
Высота потолков — 3,4 м.
Во всех пентхаусах предусмотрена возможность установки джакузи или бассейна
.
💰 Актуальные цены (Block B2)
№ квартирыТипВнутренняя площадь (м²)Общая (м²)Цена (вкл. НДС)Статус1012 спальни102127Продано✅1021 спальня6071€200,000
🔹 В продаже103 2 спальни -- €280,000
🔹 В продаже 2 спальни -- €310,000
🔹 В продаже 3 спальни (пентхаус)-- €700,000🔹 В продаже
(Данные по состоянию на октябрь 2025 года)
🌿 Особенности проекта
Центральный бассейн и озеленённая территория
Панорамные террасы и BBQ-зоны
Частная парковка и кладовые
Энергоэффективность класса “A”
Возможность установки солнечных панелей
Близость к морю и центру города
Подходит для постоянного проживания и аренды
📌 Резюме для инвестора
Универсальный район — один из самых востребованных в Пафосе
Цены от €200,000, что делает проект доступным для программы аренды и ВНЖ
Высокая ликвидность: 4 из 7 квартир в Block B2 уже проданы
Прогнозируемый рост стоимости 10–15% к сдаче