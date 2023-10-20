Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра

от €675,000

72–108 м² 3

Сдача в: 2023

Башня снов Резиденции Dream Tower, идеально расположенные в нескольких шагах от красивой лазурной береговой линии Лимассола, поднимают жизнь на острове на совершенно новый уровень. Окруженные пятизвездочными роскошными отелями, дизайнерскими бутиками, первоклассными ресторанами и кафе, жители могут воспользоваться всем, что может предложить Лимассол. От песчаных пляжей, отмеченных Голубым флагом, до шумной городской жизни, которой славится Лимассол, нет лучшего места, чтобы по-настоящему реализовать свою средиземноморскую мечту. Основные факты 27 ЭТАЖ 91 КВАРТИРЫ 57-271 M2 ВНУТРЕННЯЯ ОБЛАСТЬ 8-120 M2 VERANDAS 5 чересчур небоскребов 1 ТЕРРАСА НАБЛЮДЕНИЯ 50M К МОРЕ СИТУАЦИЯ В AG. TYCHONAS 60 км к аэропорту Ларнаки 70 км к аэропорту Пафоса 14K M2 PLOT Почему Dream Tower НЕДОСТУПНО ДЛЯ ПОКУПКИ С КРИПТО * АТРАКТИВНЫЙ ВОЗВРАТ НА ИНВЕСТИЦИИ АРХИТЕКТУРНАЯ ГИБКОСТЬ АРЕНДА И БАНК ГАРАНТИИ НЕТ ЗАДНЕЙ РАЗРАБОТКИ ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА ECO Системы отопления и охлаждения ЭКСТЛЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЛИМАССОЛЕ Легкий доступ к шоссе СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ УЧАСТВУЮЩИЕ МОРСКИЕ ВИДЫ УНИКАЛЬНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ НЕБО-GARDENS ИНТЕРЬЕРЫ ВЫСОКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ WORLD - КЛАССНЫЕ УДОБСТВА Соседство Расположение резиденций Dream Tower ставит вас прямо в один из самых элитных районов Лимассола, с лучшим городом - и остальной частью острова - в пределах легкой досягаемости. Окруженные широким выбором лучших мест, включая пятизвездочные отели, рестораны высокого класса, золотые пляжи, захватывающие исторические места и отличные международные частные школы, жители действительно избалованы выбором. Два международных аэропорта острова, в Пафосе и Ларнаке, находятся в нескольких минутах езды. Здание Старая, культовая и роскошная, Башня Снов подняла планку и установила новые стандарты в городской архитектуре на Кипре. Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает платиновый уровень жизни на острове для взыскательных жителей, ищущих качество, красоту и эксклюзивность. Гордо современное здание, которое возвышается высоко в облаках и украшено пышной тропической зеленью парящих Небесных садов. Башня Снов воплощает в себе истинный смысл жизни средиземноморской мечты, дополненной потрясающим видом на побережье и за его пределами. Удобства Тепло дома и удобства отеля мирового класса - вот что делает вашу Dream Tower Residence мечтой. Жители имеют доступ к гостиничным услугам, включая открытый бассейн, гидромассажную ванну под открытым небом и детский бассейн с террасой и залами для беседок, открытую террасу и открытый лаундж. Любители фитнеса могут воспользоваться фитнес-центром и теннисным кортом, а также сауной, парной и массажным кабинетом. Эксклюзивные зоны только для жителей включают гостиную для жителей, зону совместной работы и частные зоны для проведения мероприятий. Внутренние удобства НАГРЕВАЕМЫЙ ИНДООР БАССЕЙН ЗОНА JACUZZI SAUNA STEAM ROOM ЗАМЕСТНАЯ КОМНАТА ЦЕНТР ФИТНЕСА RESIDENTS LOUNGE СКОРОСТКА ЧАСТНАЯ ЗОНА СОБЫТИЙ Наружные удобства БАССЕЙН ДЕТСКИЙ БАССЕЙН ПРОВЕРИТЬ С ГАЗЕБО-ЛУНГАМИ ТЕРРАСА МОРОДА ТЕННИС СУД ОБЛАСТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ЗОНЫ ИГРАТЬ ДЕТЕЙ ОБОРУДОВАННЫЕ НЕБО-GARDENS ТЕРРАСА НАБЛЮДЕНИЯ Услуги Жители Dream Tower имеют доступ к команде высококвалифицированных специалистов, которые будут обслуживать их каждый запрос. Круглосуточная стойка регистрации и сотрудники службы безопасности всегда готовы удовлетворить ваши повседневные потребности, а жители также имеют доступ к кладовкам и зарядным станциям для электронных автомобилей. По запросу предоставляется ряд дополнительных услуг, независимо от того, нужны ли вам запланированные маршруты поездок или бронирование ресторанов, уборка и обслуживание вашего дома, мойка автомобилей или прогулка домашних животных. Также могут быть организованы оздоровительные и оздоровительные услуги, включая персональные тренировки и массажные процедуры. Резиденции Каждая изысканно спроектированная резиденция Dream Tower идеально расположена, чтобы обеспечить непрерывный вид на море или горы. Резиденции Dream Tower с одной, двумя, трехкомнатными квартирами, а также дуплексами с четырьмя спальнями сочетают в себе эстетику премиум-класса с повышенным комфортом и высокой функциональностью. Большие окна от пола до потолка позволяют проникать изобилию естественного света, а сапфировые голубые воды выступают в качестве идеального фона на фоне теплых элементов интерьеров. Резиденции построены с большими пропорциями, с использованием высококачественных строительных материалов, и отделаны по самым высоким стандартам, с использованием самых современных приборов и технологий. Они имеют удобные жилые помещения открытой планировки, которые выходят на большие, просторные балконы со стеклянными перилами, из которых открывается прекрасный вид. Стильные спальни обеспечивают спокойную гавань, вдумчиво оформленную с теплым, уютным подходом. Кухни светлые и просторные, с хорошо оборудованным рабочим пространством.