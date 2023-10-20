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Продажа новостроек в Сообщество Святого Тихона

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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с видом на горы в спокойном районе, Агиос Тихонас, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с видом на горы в спокойном районе, Агиос Тихонас, Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€360,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на горы, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Подготовка для установки кондиционеров Панорамные окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 6 минутах от пляжа и 5-звездочных отелей.
Жилой комплекс Виллы с садами, террасами и бассейнами, с видом на море, в живописном городке Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Виллы с садами, террасами и бассейнами, с видом на море, в живописном городке Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€5,60 млн
Агентство: TRANIO
Комплекссостоит из 7 роскошных вилл, окруженных обширными благоустроенными садами и впечатляющими переливными бассейнами, край которых сливается с горизонтом. Особняки расположены на холме, откуда открывается потрясающий вид Средиземного моря. Элементы внешней архитектуры состоят из балконов и сложных объемов, бросающих вызов гравитации, превращая игру света и тени в хорошо организованное ландшафтное пространство. Основной вход на виллу расположен с северной стороны, когда сад, терраса, лужайка и бассейн обращены в сторону моря. Расположение и объекты поблизости Агиос Тихонас – это живописный городок в пригороде Лимассола, находящийся выше трассы Лимассол-Никосия. Этот заселенный район дарит своим жителям чарующий панорамный вид на море и легкий доступ к центру города. Агиос Тихонас - это идеальное место для такой роскошной недвижимости, чем и продолжает привлекать состоятельных людей, строящих здесь свои виллы и особняки. Поблизости: Спортивный центр Athlesis: 2,4 км Кафе Baguette Corner: 2,7 км Супермаркет Ayios Tychonas: 1,4 км Таверна Ta Tria Alonia: 1,5 км Таверна Agios Epiktitos: 2,2 км
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами недалеко от пляжей, Агиос Тихонас, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами недалеко от пляжей, Агиос Тихонас, Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,31 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы и таунхаусы. Виллы имеют собственные бассейны. Резиденция располагает общим бассейном. Расположение и объекты поблизости Пекарня - 2,4 км Супермаркет - 2 км Спортивный центр - 450 метров Песчаные пляжи - 1,5 км Кафе и бары - 1,5 км Гавань - 3,7 км Аэропорт Пафоса - 65 км Аэропорт Ларнаки - 62 км
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Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€560,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты и элитные пентхаусы с функциональными планировками. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше. Резиденция с панорамным видом на море и холмы располагает бассейном. Окончания строительства - ноябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Ламинат Плиточный пол в ванных комнатах Бронированные входные двери Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном и самых популярных районов Лимассола. 5-звездочный отель - 2 минуты Море - 1,6 км
Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и террасами рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и террасами рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€725,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с собственными садами и террасами на крыше. Возможно строительство бассейна для каждого дома. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном зеленом районе. Автомагистраль - 2 минуты Пляж - 3 минуты Отели - 3 минуты
Многоквартирный жилой дом DREAM TOWER
Многоквартирный жилой дом DREAM TOWER
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€675,000
Площадь 72–108 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Башня снов Резиденции Dream Tower, идеально расположенные в нескольких шагах от красивой лазурной береговой линии Лимассола, поднимают жизнь на острове на совершенно новый уровень. Окруженные пятизвездочными роскошными отелями, дизайнерскими бутиками, первоклассными ресторанами и кафе, жители могут воспользоваться всем, что может предложить Лимассол. От песчаных пляжей, отмеченных Голубым флагом, до шумной городской жизни, которой славится Лимассол, нет лучшего места, чтобы по-настоящему реализовать свою средиземноморскую мечту. Основные факты 27 ЭТАЖ 91 КВАРТИРЫ 57-271 M2 ВНУТРЕННЯЯ ОБЛАСТЬ 8-120 M2 VERANDAS 5 чересчур небоскребов 1 ТЕРРАСА НАБЛЮДЕНИЯ 50M К МОРЕ СИТУАЦИЯ В AG. TYCHONAS 60 км к аэропорту Ларнаки 70 км к аэропорту Пафоса 14K M2 PLOT Почему Dream Tower НЕДОСТУПНО ДЛЯ ПОКУПКИ С КРИПТО * АТРАКТИВНЫЙ ВОЗВРАТ НА ИНВЕСТИЦИИ АРХИТЕКТУРНАЯ ГИБКОСТЬ АРЕНДА И БАНК ГАРАНТИИ НЕТ ЗАДНЕЙ РАЗРАБОТКИ ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА ECO Системы отопления и охлаждения ЭКСТЛЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЛИМАССОЛЕ Легкий доступ к шоссе СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ УЧАСТВУЮЩИЕ МОРСКИЕ ВИДЫ УНИКАЛЬНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ НЕБО-GARDENS ИНТЕРЬЕРЫ ВЫСОКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ WORLD - КЛАССНЫЕ УДОБСТВА Соседство Расположение резиденций Dream Tower ставит вас прямо в один из самых элитных районов Лимассола, с лучшим городом - и остальной частью острова - в пределах легкой досягаемости. Окруженные широким выбором лучших мест, включая пятизвездочные отели, рестораны высокого класса, золотые пляжи, захватывающие исторические места и отличные международные частные школы, жители действительно избалованы выбором. Два международных аэропорта острова, в Пафосе и Ларнаке, находятся в нескольких минутах езды. Здание Старая, культовая и роскошная, Башня Снов подняла планку и установила новые стандарты в городской архитектуре на Кипре. Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает платиновый уровень жизни на острове для взыскательных жителей, ищущих качество, красоту и эксклюзивность. Гордо современное здание, которое возвышается высоко в облаках и украшено пышной тропической зеленью парящих Небесных садов. Башня Снов воплощает в себе истинный смысл жизни средиземноморской мечты, дополненной потрясающим видом на побережье и за его пределами. Удобства Тепло дома и удобства отеля мирового класса - вот что делает вашу Dream Tower Residence мечтой. Жители имеют доступ к гостиничным услугам, включая открытый бассейн, гидромассажную ванну под открытым небом и детский бассейн с террасой и залами для беседок, открытую террасу и открытый лаундж. Любители фитнеса могут воспользоваться фитнес-центром и теннисным кортом, а также сауной, парной и массажным кабинетом. Эксклюзивные зоны только для жителей включают гостиную для жителей, зону совместной работы и частные зоны для проведения мероприятий. Внутренние удобства НАГРЕВАЕМЫЙ ИНДООР БАССЕЙН ЗОНА JACUZZI SAUNA STEAM ROOM ЗАМЕСТНАЯ КОМНАТА ЦЕНТР ФИТНЕСА RESIDENTS LOUNGE СКОРОСТКА ЧАСТНАЯ ЗОНА СОБЫТИЙ Наружные удобства БАССЕЙН ДЕТСКИЙ БАССЕЙН ПРОВЕРИТЬ С ГАЗЕБО-ЛУНГАМИ ТЕРРАСА МОРОДА ТЕННИС СУД ОБЛАСТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ЗОНЫ ИГРАТЬ ДЕТЕЙ ОБОРУДОВАННЫЕ НЕБО-GARDENS ТЕРРАСА НАБЛЮДЕНИЯ Услуги Жители Dream Tower имеют доступ к команде высококвалифицированных специалистов, которые будут обслуживать их каждый запрос. Круглосуточная стойка регистрации и сотрудники службы безопасности всегда готовы удовлетворить ваши повседневные потребности, а жители также имеют доступ к кладовкам и зарядным станциям для электронных автомобилей. По запросу предоставляется ряд дополнительных услуг, независимо от того, нужны ли вам запланированные маршруты поездок или бронирование ресторанов, уборка и обслуживание вашего дома, мойка автомобилей или прогулка домашних животных. Также могут быть организованы оздоровительные и оздоровительные услуги, включая персональные тренировки и массажные процедуры. Резиденции Каждая изысканно спроектированная резиденция Dream Tower идеально расположена, чтобы обеспечить непрерывный вид на море или горы. Резиденции Dream Tower с одной, двумя, трехкомнатными квартирами, а также дуплексами с четырьмя спальнями сочетают в себе эстетику премиум-класса с повышенным комфортом и высокой функциональностью. Большие окна от пола до потолка позволяют проникать изобилию естественного света, а сапфировые голубые воды выступают в качестве идеального фона на фоне теплых элементов интерьеров. Резиденции построены с большими пропорциями, с использованием высококачественных строительных материалов, и отделаны по самым высоким стандартам, с использованием самых современных приборов и технологий. Они имеют удобные жилые помещения открытой планировки, которые выходят на большие, просторные балконы со стеклянными перилами, из которых открывается прекрасный вид. Стильные спальни обеспечивают спокойную гавань, вдумчиво оформленную с теплым, уютным подходом. Кухни светлые и просторные, с хорошо оборудованным рабочим пространством.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, Агиос Тихонас, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, Агиос Тихонас, Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€380,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами. Окончание строительства - 2025 год. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки пола с подогревом Паркет в гостиной и спальнях Плиточный пол в ванных комнатах Бронированная дверь Подготовка для установки кондиционеров Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Лимассола, рядом с центром города и всей необходимой инфраструктурой.
Жилой комплекс Современные высококачественные виллы с видом на море в Агиос Тихонасе, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Современные высококачественные виллы с видом на море в Агиос Тихонасе, Лимассол, Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,60 млн
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс состоит из 12 вилл различных типов с 2–5 спальнями, каждая с садом и паркингом. Три дома включают личный бассейн, цокольный этаж и солярий на крыше. Владельцы вилл смогут наслаждаться видом на море и горы. Удобства и оснащение в доме Высококачественная отделка Закрытый охраняемый въезд Централизованное кондиционирование Высокие потолки со светодиодным освещением Система умный дом Преимущества На этом этапе строительства вы можете выбрать отделочные материалы. Расположение и объекты поблизости Расположены в Агиос Тихонас, с прекрасным видом на море и город, в окружении зелени. Менее чем в 3 минутах ходьбы от пляжа и удобств.
Жилой комплекс Новая резиденция на холме с панорамным видом и бассейном, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция на холме с панорамным видом и бассейном, Лимассол, Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€977,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Резиденция располагает открытым бассейном, ухоженными садами, подземной парковкой. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Панорамные окна Двойные стеклопакеты Встроенные кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом с ресторанами и побережьем, в нескольких минутах езды от школ, двух аэропортов.
Жилой комплекс Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр
Жилой комплекс Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€5,50 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с панорамным видом на побережье, горы и море, двумя бассейнами, гаражом на три машины и два мотоцикла, спа-зоной и джакузи, садом на крыше. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Система "умный дом" Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Престижные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Престижные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€815,000
Агентство: TRANIO
В комплексе есть: частная подземная парковка, охраняемый вход с воротами, общий бассейн, тренажерный зал, детская площадка, кладовые. На выбор покупателя есть 3-х и 4-х комнатные роскошные просторные апартаменты бизнес-класса, некоторые из них двухуровневые. Особенности квартир Пол с подогревом Электрические жалюзи в спальнях Современная система освещения Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в Агиос Тихонас, в 150 метрах от моря, рядом с отелем Посейдония в туристической зоне Лимассола.
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