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Жилой комплекс Pine Park

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$453,039
BTC
5.3888117
ETH
282.4506601
USDT
447 912.8870082
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Квартиры Квартиры
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ID: 27149
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Pine Park — это современный жилой проект в одном из самых популярных районов Като Пафоса, всего в нескольких минутах от пляжа, ресторанов и исторических достопримечательностей. Комплекс включает 12 стильных двухкомнатных апартаментов с просторными балконами, продуманной планировкой и премиальной отделкой.

Квартиры оснащены скрытой VRV-системой охлаждения и отопления, встроенными кухнями и шкафами, ванными с душевыми кабинами и навесными унитазами. В каждой квартире — индивидуальная сигнализация, кладовая и парковочное место с подготовкой под зарядку электромобиля. В комплексе: бассейн с раздевалками, тренажёрный зал, зона для детей. Энергоэффективность — категория A.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 98.0
Цена за м², USD 4,623 – 5,223
Цена квартиры, USD 453,039 – 511,876

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Pine Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$453,039
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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