Жилой комплекс Pine Park

Pine Park — это современный жилой проект в одном из самых популярных районов Като Пафоса, всего в нескольких минутах от пляжа, ресторанов и исторических достопримечательностей. Комплекс включает 12 стильных двухкомнатных апартаментов с просторными балконами, продуманной планировкой и премиальной отделкой.

Квартиры оснащены скрытой VRV-системой охлаждения и отопления, встроенными кухнями и шкафами, ванными с душевыми кабинами и навесными унитазами. В каждой квартире — индивидуальная сигнализация, кладовая и парковочное место с подготовкой под зарядку электромобиля. В комплексе: бассейн с раздевалками, тренажёрный зал, зона для детей. Энергоэффективность — категория A.