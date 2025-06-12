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Новостройки в Koinoteta Talas, Кипр

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Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Жилой комплекс AQUILA VILLAS
Тала, Кипр
от
$892,913
Площадь 685 м²
1 объект недвижимости 1
AQUILA VILLAS — это элитный комплекс из всего 9 двухэтажных вилл с 3–4 спальнями, расположенный в одном из самых живописных и востребованных районов Пафоса — деревне Тала. Каждая вилла располагается на просторном участке и открывает захватывающие виды на море и залив Пейя. Современная архите…
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