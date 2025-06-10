Жилой комплекс Vista Gardens

Vista Gardens — это эксклюзивный комплекс из 14 роскошных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаусов, расположенных в двух современных зданиях. Проект сочетает элегантный дизайн, передовые технологии «умного дома» и панорамные виды на море. Просторные интерьеры с большими окнами наполняются естественным светом, создавая уютную атмосферу. Жителям доступны тренажёрный зал, большой инфинити-бассейн, крытая парковка, кладовые и удалённо управляемые ворота. Идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций.