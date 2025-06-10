  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Жилой комплекс Vista Gardens

Жилой комплекс Vista Gardens

Киссонерга, Кипр
от
$231,161
BTC
2.7496104
ETH
144.1188362
USDT
228 544.9925601
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27218
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Kissonergas
  • Деревня
    Киссонерга

О комплексе

Vista Gardens — это эксклюзивный комплекс из 14 роскошных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаусов, расположенных в двух современных зданиях. Проект сочетает элегантный дизайн, передовые технологии «умного дома» и панорамные виды на море. Просторные интерьеры с большими окнами наполняются естественным светом, создавая уютную атмосферу. Жителям доступны тренажёрный зал, большой инфинити-бассейн, крытая парковка, кладовые и удалённо управляемые ворота. Идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 71.3
Цена за м², USD 3,244
Цена квартиры, USD 231,161
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 98.5
Цена за м², USD 3,346
Цена квартиры, USD 329,404
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 174.6
Цена за м², USD 2,780
Цена квартиры, USD 485,437

Местонахождение на карте

Киссонерга, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Olivia III
Киссонерга, Кипр
от
$666,553
Жилой комплекс Виллы и апартаменты премиум класса
муниципалитет Пафос, Кипр
Цена по запросу
Жилой комплекс Davanti Mare
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,59 млн
Жилой комплекс Комплекс вилл в Пафосе
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$576,620
Жилой комплекс T House
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,68 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Vista Gardens
Киссонерга, Кипр
от
$231,161
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$488,423
Площадь 96–150 м²
2 объекта недвижимости 2
Downtown Residences — Современный жилой комплекс в центре Като Пафоса Расположенный в самом сердце Като Пафоса, комплекс Downtown Residences предлагает стильные квартиры с 2 и 3 спальнями, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа, гавани и туристической зоны, и в 10 минутах от торгового центра Kin…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$187,818
Площадь 63–91 м²
2 объекта недвижимости 2
Luma Genesis — современный жилой комплекс в одном из самых перспективных районов Пафоса, всего в нескольких минутах от песчаного пляжа Героскипу. Проект включает 24 элегантных апартамента с 1 и 2 спальнями, выполненных в современном архитектурном стиле с продуманной планировкой. Жители компл…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
Киссонерга, Кипр
от
$471,184
Площадь 372 м²
2 объекта недвижимости 2
Olivia IV — Современный жилой комплекс в Пафосе рядом с морем и всей инфраструктурой Жилой комплекс Olivia IV расположен всего в 900 метрах от моря, в престижной зоне Пафоса, рядом с роскошными отелями, магазинами, школами и городской инфраструктурой. Проект выполнен в современном архитекту…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации