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Жилой комплекс Oleander Homes

район Пафос, Кипр
от
$2,79 млн
BTC
33.1726847
ETH
1 738.7222328
USDT
2 757 281.9085566
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ID: 27147
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос

О комплексе

Oleander Homes — это эксклюзивный комплекс из 8 вилл, расположенных в престижной зоне между Арму и Конией, на возвышенности с захватывающим видом на город Пафос и Средиземное море. Просторная четырёхкомнатная вилла включает в себя тёплый пол, систему охлаждения VRV, солнечные панели 10.1 кВт, потолки повышенной высоты, электрошторы и современную систему безопасности. Просторная гостиная зона с выходом на частный сад, летняя кухня, зона барбекю, бассейн и крытая парковка делают эту виллу идеальным выбором для тех, кто ищет уединение, комфорт и энергоэффективность класса А.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 730.0
Цена за м², USD 3,820
Цена квартиры, USD 2,79 млн

Местонахождение на карте

район Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Oleander Homes
район Пафос, Кипр
от
$2,79 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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