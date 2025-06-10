Жилой комплекс Oleander Homes

Oleander Homes — это эксклюзивный комплекс из 8 вилл, расположенных в престижной зоне между Арму и Конией, на возвышенности с захватывающим видом на город Пафос и Средиземное море. Просторная четырёхкомнатная вилла включает в себя тёплый пол, систему охлаждения VRV, солнечные панели 10.1 кВт, потолки повышенной высоты, электрошторы и современную систему безопасности. Просторная гостиная зона с выходом на частный сад, летняя кухня, зона барбекю, бассейн и крытая парковка делают эту виллу идеальным выбором для тех, кто ищет уединение, комфорт и энергоэффективность класса А.