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Долгосрочная аренда недвижимости на Кипре

муниципалитет Пафос
13
Никосия
53
муниципалитет Ларнака
22
Пейя
15
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684 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
С архитектурно современными влияниями эта резиденция расположена в идиллическом приморском р…
$14,719
в месяц
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Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Просторный 5-комнатный дом в Potamos Germasogeia Идеально подходит для жизни или офисного ис…
$3,963
в месяц
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Квартира 1 спальня в Мони, Кипр
Квартира 1 спальня
Мони, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Очаровательная 1-комнатная квартира в Мони, Лимассол Расположенная на первом этаже в тихом р…
$1,698
в месяц
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторная 3-комнатная квартира с премиум-классом Расположенная на 2-м этаже, эта красиво оф…
$3,623
в месяц
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Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Офисы или магазины расположены в одном из самых известных бизнес-центров Лимассола. Офисы по…
$11,322
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в красивой природной обстановке в центральном районе Пегеи Пафосского района, …
$2,491
в месяц
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Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Современная 3-спальная квартира Duplex для аренды в центре Пегеи Охватывая 180 м2 на двух ур…
$1,981
в месяц
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Современная 1-комнатная квартира – 2-й этаж Расположенный в новом здании, этот светлый блок …
$1,472
в месяц
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Квартира 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3
Просторная 3-комнатная квартира для аренды в Ларнаке Откройте для себя эту ухоженную трехко…
$1,019
в месяц
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Эта просторная трехкомнатная квартира расположена в оживленном районе супермаркета Papas в Л…
$2,831
в месяц
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Вилла 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Просторная вилла с 2 спальнями для аренды в Като Пафос Доступная для долгосрочной аренды, эт…
$5,435
в месяц
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трехкомнатная квартира, доступная для аренды в востребованном районе Като Пафоса. Эта просто…
$1,585
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Цена аренды + общие расходы + 2 залоговых депозита от убытков. Услуги, такие как вода, элек…
$3,963
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Отремонтированный 3-комнатный дом для долгосрочной аренды в Гермасогее Доступный для долгоср…
$2,491
в месяц
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Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Просторная 3-комнатная квартира для аренды в Лимассоле - 154 м2 Эта потрясающая, полностью …
$2,604
в месяц
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Вилла 4 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
С архитектурно современными влияниями эта резиденция расположена в идиллическом приморском р…
$14,719
в месяц
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/4
Эта резиденция находится в самом центре Неаполиса, всего в 500 метрах от пляжа. Это современ…
$1,925
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Этаж 1
Проект находится в самом сердце оживленного делового района, на улице Колонакиу (*Spyros Kyp…
$28,533
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Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Расположенный на склоне холма в районе Святого Георгия, проект расположен в захватывающем па…
$11,322
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Гостиная хорошо оборудована большим уютным секционным диваном, кофейным столиком и телевизио…
$2,491
в месяц
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Вилла 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Просторная вилла с 4 спальнями для аренды в Като Пафос Доступная для долгосрочной аренды, эт…
$9,058
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Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Элегантная 4-комнатная вилла для аренды в Пегее, Пафос Эта прекрасно сохранившаяся вилла с 4…
$9,624
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Вилла 5 спален в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Просторная 5-комнатная вилла для аренды в Като Пафос Эта впечатляющая вилла с 5 спальнями, д…
$11,322
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выдающаяся недвижимость в аренду! 2-комнатная квартира в аренду! Расположение: Makenzie Увле…
$2,831
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Офис 150 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 150 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 150 м²
Этот хорошо оборудованный офис расположен в одном из самых востребованных деловых районов Ли…
$5,435
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантный трехэтажный таунхаус в главном районе Мы рады представить потрясающий трехэтажный…
$3,510
в месяц
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Коммерческое помещение 594 м² в район Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 594 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 594 м²
Этаж 3
Новое жилое здание в Prime Mesa Geitonia - доступно Исключительная возможность арендовать с…
$16,984
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Дом 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$1,698
в месяц
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Вилла 4 спальни в Minden, Кипр
Вилла 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-комнатный дом для аренды - спокойное место! Этот современный 4-комнатный дом, построенный…
$2,038
в месяц
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Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Этаж 2
Офисы / выставочный зал / подвал доступны для аренды. Здание состоит из выставочного зала н…
$1,359
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