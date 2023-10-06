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Квартиры с видом на море на Кипре

Кипр
2111
Лимасол
473
Пафос
284
Никосия
247
Муниципалитет Germasogeia
227
Ларнака
217
Лимасол
128
Сообщество Святого Тихона
104
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756 объектов найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,306
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Эксклюзивный роскошный жилой проект, расположенный в одном из самых разумных районов Лимассо…
€593,377
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта современная вилла расположена в тихом и живописном районе Пейя всего в 5 минутах езды от…
€1,21 млн
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 2 м²
strongProject имеет сильные черты Эта красивая недвижимость расположена на холмах Лайки в ра…
€1,49 млн
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 2 м²
strongProject обладает сильными особенностями Эта индивидуальная недвижимость расположена в …
€1,52 млн
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
bProject Featuresb Этот сказочный объект идеально расположен на набережной деревни Лаци в гл…
€2,41 млн
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
strongProperty Особенности сильный Великолепный семейный дом, который был построен на чрезвы…
€1,67 млн
Квартира 5 комнат с балконом, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Квартира 5 комнат с балконом, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
bProject FeaturesbЭтот проект находится в восточной деревне Лимассола под названием Asgata, …
€1,94 млн
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с видом на море, с камином в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с видом на море, с камином
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
strongProject Features strongThis современная роскошная вилла расположена в устоявшемся роск…
€2,29 млн
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта великолепная резиденция расположена в идиллическом приморском районе Пейя и в одном из с…
€5,56 млн
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
strongProject Featuresstrong Расположенный в тихом районе Героскипу пригорода Пафоса эта вил…
€722,660
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
Этот продуманный после завершения проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря и в …
€826,258
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
bProject Features ONLYbis расположен недалеко от набережной и в нескольких минутах ходьбы от…
€1,62 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
bProject Featuresbb bЭто превосходный пентхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце г…
€399,231
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
strongProperty Features strongSuperbly расположен на склоне холма в красивой деревне Пейя эт…
€459,874
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с верандой в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с верандой
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
€181,928
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
€172,326
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
strongProject Features Расположенный в самом сердце Лимассола у моря Это развитие сочетает в…
€606,428
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
strongProject Features Расположенный в самом сердце Лимассола у моря Это развитие сочетает в…
€606,428
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Этот очень востребованный завершенный проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря …
€612,492
Квартира 13 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 13 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 13
Площадь 2 м²
Комплекс апартаментов мезонеты и виллы, расположенные в небольшой прибрежной деревне Киссоне…
€4,03 млн
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Этот очень востребованный завершенный проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря …
€607,944
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Trachoni, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€678,030
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 146 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€678,030
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Trachoni, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 58 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€230,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Этаж 4/12
Уникальный проект Sky Residences в оживленном центре города Ларнака, рядом с пристанью Новая…
€968,000
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 043 м²
Количество этажей 5
Новая элитная вилла с бассейном и панорамным видом, Гермасогея, Кипр Предлагается просторна…
€5,80 млн
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Palaiometocho, Кипр
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Palaiometocho, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/8
Отличный выбор, покупая апартаменты в новом комплексе Caesar Resort & SPA!!! Идеально рас…
€80,000

Типы недвижимости на Кипре

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многоуровневые квартиры
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Параметры недвижимости на Кипре

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недорогая
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