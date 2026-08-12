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Квартиры у моря на Кипре

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Лимасол
9
муниципалитет Пафос
2321
муниципалитет Ларнака
1526
Пейя
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655 объектов найдено
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Исследуйте роскошную 3-комнатную квартиру на берегу моря для продажи в Неаполи, Лимассол, с …
$3,23 млн
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Квартира 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этот потрясающий полуотдельный дом, расположенный в престижном районе Агиос Тихонас в Лимасс…
$1,13 млн
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Квартира 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Представляем потрясающий новый проект в Киссонерге, идеально расположенный в нескольких мину…
$737,486
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Проект состоит из девяти квартир, создающих сильное чувство общности. Этот предстоящий проек…
$671,804
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Исключительная возможность приобрести новую квартиру с одной спальней в одном из самых персп…
$454,148
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Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается современная внеплановая квартира в желательном районе Хлоракас. Этот просторный бл…
$357,220
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Впечатляющие, высококачественные структуры. Эта роскошная башня будет иметь 50 роскошных ап…
$2,39 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Мы рады представить этот роскошный, современный дизайн, трехкомнатная квартира на верхнем эт…
$796,743
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных рай…
$391,789
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$2,96 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Это роскошная приморская квартира, расположенная в престижном жилом районе в Пафосе, недалек…
$1,47 млн
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продается современная квартира, которая в настоящее время строится в оживленном районе Като …
$979,474
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
Роскошная квартира на Кипре в Лимассоле — Ваш уголок у моря и выгодная инвестиция! Иде…
$320,082
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Расположенный в центре города, где встречаются традиционные культурные и современные деловые…
$1,09 млн
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продается: современная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, расположенная на 8-м этаже хор…
$1,94 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Это роскошная приморская квартира, расположенная в престижном жилом районе в Пафосе, недалек…
$1,47 млн
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается просторная внеплановая квартира в живописном районе Хлоракас. Этот современный бло…
$241,988
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Квартира 3 спальни в Куклия, Кипр
Квартира 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Продается потрясающее отдельно стоящее бунгало, расположенное в желательном районе Тайной до…
$1,97 млн
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Исключительная возможность приобрести новую квартиру с одной спальней в одном из самых персп…
$452,128
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Откройте для себя современную жилую квартиру в районе Закаки в самом удобном месте. Новая кв…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Расположенный в центре города, где встречаются традиционные культурные и современные деловые…
$1,09 млн
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Квартира 3 спальни в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается современный мезонет, который в настоящее время строится в желаемом районе Эмпа. С …
$377,100
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается: современная двухкомнатная, двухкомнатная квартира в искомом районе Гробницы корол…
$410,461
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Эксклюзивный пентхаус для продажи в Germasogeia Limassol с частным бассейном на крыше, видом…
$667,697
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
? Современный полноэтажный дом с исключительной конфиденциальностью и комфортом Расположенн…
$494,408
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается: Просторная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, строящаяся в востребованных гро…
$723,658
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Впечатляющие, высококачественные структуры. Эта роскошная башня будет иметь 50 роскошных ап…
$1,98 млн
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Откройте для себя эту роскошную квартиру на продажу, в настоящее время строящуюся, расположе…
$2,82 млн
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Квартира 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Новый проект двух роскошных вилл, расположенных в престижном районе Агиос Тихонас в Лимассол…
$3,86 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Впечатляющие, высококачественные структуры. Эта роскошная башня будет иметь 50 роскошных ап…
$2,82 млн
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