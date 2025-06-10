Вилла Вилла в Лимассоле

  1. Realting.com
Пиргос, Кипр
от
$2,50 млн
BTC
29.7109878
ETH
1 557.2798966
USDT
2 469 548.9621284
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
3
ID: 28000
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол
  • Город
    Koinoteta Pyrgou Lemesou
  • Деревня
    Пиргос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс

О комплексе

первый брендовый жилой проект всемирно известного французского дизайнера Филиппа Старка на Кипре.

 

Филипп Старк — ярчайшая личность и один из самых провокационных гуру мирового дизайна, по мнению многих экспертов и его поклонников.

 

Старк не ограничивается определёнными направлениями в своём творчестве. Он создаёт, как бы громко это ни звучало, практически всё — от предметов быта и интерьера, одежды, различных гаджетов, медалей Олимпийских игр, любимой всеми без исключения мебели, заканчивая уникальными яхтами и покорившими весь мир функциональными, яркими, непохожими ни на что зданиями (Филипп проектирует жилую и коммерческую недвижимость по всему миру).

 

Первым проектом Старка в России стал эпатажный ресторан класса люкс Bon, торжественно открытый в 2006 году в самом сердце столицы. За ним последовал жилой комплекс «Дыхание».

Местонахождение на карте

Пиргос, Кипр
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти
