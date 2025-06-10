Вилла Вилла в Лимассоле

первый брендовый жилой проект всемирно известного французского дизайнера Филиппа Старка на Кипре.

Филипп Старк — ярчайшая личность и один из самых провокационных гуру мирового дизайна, по мнению многих экспертов и его поклонников.

Старк не ограничивается определёнными направлениями в своём творчестве. Он создаёт, как бы громко это ни звучало, практически всё — от предметов быта и интерьера, одежды, различных гаджетов, медалей Олимпийских игр, любимой всеми без исключения мебели, заканчивая уникальными яхтами и покорившими весь мир функциональными, яркими, непохожими ни на что зданиями (Филипп проектирует жилую и коммерческую недвижимость по всему миру).

Первым проектом Старка в России стал эпатажный ресторан класса люкс Bon, торжественно открытый в 2006 году в самом сердце столицы. За ним последовал жилой комплекс «Дыхание».