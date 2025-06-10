Жилой комплекс City View Villas

City Views — это бутик-комплекс из 12 роскошных вилл с 3 спальнями и частными бассейнами, расположенных в тихом районе Кония, Пафос. Современная архитектура, высококачественная отделка и захватывающий вид на море создают атмосферу уюта и стиля. Виллы находятся всего в нескольких минутах от центра города, пляжей, международных школ и аэропорта. Эти энергоэффективные дома идеально подходят для постоянного проживания, отдыха или инвестиции с высоким доходом в одном из самых востребованных районов Пафоса.