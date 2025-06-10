  1. Realting.com
  Кипр
  Жилой комплекс City View Villas

Жилой комплекс City View Villas

район Пафос, Кипр
от
$221,400
BTC
2.6335036
ETH
138.0331815
USDT
218 894.3046829
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 27354
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос

О комплексе

City Views — это бутик-комплекс из 12 роскошных вилл с 3 спальнями и частными бассейнами, расположенных в тихом районе Кония, Пафос. Современная архитектура, высококачественная отделка и захватывающий вид на море создают атмосферу уюта и стиля. Виллы находятся всего в нескольких минутах от центра города, пляжей, международных школ и аэропорта. Эти энергоэффективные дома идеально подходят для постоянного проживания, отдыха или инвестиции с высоким доходом в одном из самых востребованных районов Пафоса.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 59.0 – 254.0
Цена за м², USD 2,569 – 10,468
Цена квартиры, USD 617,588 – 652,546

Местонахождение на карте

район Пафос, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
