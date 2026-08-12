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  4. Таунхаус

Таунхаусы на Кипре

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муниципалитет Пафос
15
Пейя
4
муниципалитет Лимасол
5
Chloraka
3
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74 объекта найдено
Таунхаус в Chloraka, Кипр
Таунхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современный таунхаус Предназначен для роскошной прибрежной жизни в Пафосе Откройте для себя…
$611,931
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Мы предлагаем красивый, трехэтажный таунхаус в желательном районе. Этот просторный дом имеет…
$887,288
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Таунхаус в Агиос Тихонас, Кипр
Таунхаус
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается: Современный таунхаус в стадии строительства в престижном районе Айос Тихонас. Про…
$804,348
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Продается очаровательный таунхаус, расположенный в востребованном районе Universal, идеально…
$432,919
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Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$806,625
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Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных рай…
$576,161
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Таунхаус 4 комнаты в район Ларнака, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Set in the rapidly developing neighbourhood of Livadia in Larnaca, this elegant three bedroo…
$343,287
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Всего в нескольких шагах от береговой линии и в нескольких минутах от оживленных гробниц рай…
$347,016
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Очаровательный таунхаус с 2 спальнями, 1 ванной комнатой с дополнительным гостевым туалетом,…
$395,835
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Developm…
$2,61 млн
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Таунхаус в Кония, Кипр
Таунхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Двуспальный таунхаус в роскошном комплексе в деревне Конья. Эта сказочная резиденция принад…
$414,836
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Таунхаус в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Таунхаус
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Продается яркий и просторный таунхаус, расположенный на первом этаже в очаровательном районе…
$330,945
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Всего в нескольких шагах от береговой линии и в нескольких минутах от оживленных гробниц рай…
$347,016
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Площадь 308 м²
Шикарный жилой комплекс в центре Лимассола, в престижном и тихом районе туристической зоны, …
$2,90 млн
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Developm…
$2,61 млн
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Таунхаус в Анарита, Кипр
Таунхаус
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продается хорошо сохранившийся таунхаус на вторичном рынке в спокойном районе Анаpиты. Этот …
$314,745
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Продается очаровательный таунхаус, расположенный в очень востребованной туристической зоне М…
$437,882
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Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных рай…
$518,545
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Таунхаус в Пейя, Кипр
Таунхаус
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
На продажу предлагается современный таунхаус, который в настоящее время находится в стадии с…
$373,031
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Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этот просторный и современный таунхаус с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Экали, Лимассол…
$771,327
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в эксклюзивном отеле Berengaria Hotel Develo…
$3,01 млн
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Откройте для себя уникальную возможность владеть современным таунхаусом с 2 спальнями, распо…
$2,61 млн
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается: Таунхаус на стадии строительства, предлагающий современное жилье с общей внутренн…
$2,52 млн
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Расположенный всего в 400 метрах от песчаных пляжей и 5-звездочных отелей Лимассола, этот оч…
$758,710
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Таунхаус в Kiti, Кипр
Таунхаус
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Продается: современный таунхаус, который сейчас находится на стадии строительства, в уютном …
$308,916
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Таунхаус в Каппарис, Кипр
Таунхаус
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Расположенный в престижном районе с новой инфраструктурой, включая современные дороги и крас…
$383,361
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Таунхаус в Анарита, Кипр
Таунхаус
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
На продажу: Этот уютный таунхаус в Анарите предлагает комфортную жилую площадь 132 м², идеал…
$297,075
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Таунхаус в Кония, Кипр
Таунхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Двуспальный таунхаус в роскошном комплексе в деревне Конья. Эта сказочная резиденция принад…
$414,836
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Таунхаус в Chloraka, Кипр
Таунхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Современный 3-комнатный, 2-комнатный таунхаус в желательном комплексе в силовой Хлораке. По…
$391,789
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Developm…
$2,56 млн
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Параметры недвижимости на Кипре

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