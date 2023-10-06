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Кипр
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Таунхаусы на Кипре
Муниципалитет Germasogeia
15
Пафос
9
Сообщество Святого Тихона
5
Empa
3
Polis Chrysochous
3
Героскипу
3
Сообщество Ebas
3
Таунхаус
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51 объект найдено
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Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с marble internal staircases, с landscaped gardens
Anarita, Кипр
2
1
90 м²
Характеристики недвижимости: Две спальни, туалет и ванная комната продуманно оформлены для ф…
€199,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с частной парковкой, с property features coming soon, с contemporary design
Сообщество Святого Тихона, Кипр
2
2
95 м²
Характеристики недвижимости: Townhouse 5A - это восхитительная резиденция с 2 спальнями, рас…
€580,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens
Полис, Кипр
2
2
87 м²
Удобства: Два больших жилых бассейна, оборудованных шезлонгами, зонтиками и мощеными зонами …
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с Double Glazing, с солнечными панелями, с Landscaped Grounds
Polis Chrysochous, Кипр
3
2
109 м²
Удобства: Ориентирован около 2 больших открытых бассейнов для жителей, асфальтированный внут…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с property features coming soon
Героскипу, Кипр
2
2
99 м²
The Grove предлагает уединение и отдых для жителей и их семей, обеспечивая идеальные условия…
€355,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с property features coming soon
Героскипу, Кипр
3
2
139 м²
Услуги: Большой общий бассейн усиливает собственность, способствуя ощущению общности. Распол…
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус
Лимасол, Кипр
Великолепно расположенный в самом многоликом и космополитичном городе Кипра, данный комплекс…
€680,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с Double Glazing, с marble internal staircases, с water pressure system
Empa, Кипр
2
1
100 м²
Удобства: Большой бассейн для жителей с террасой с видом на ландшафтные сады, создающий сред…
€352,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
1
125 м²
2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€430,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с ванной
Ayios Tychonas, Кипр
2
2
104 м²
Характеристики недвижимости: Покрытие площади в 124 квадратных метра, продуманно разработанн…
€643,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
4
3
183 м²
1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€522,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 комнаты
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
123 м²
3
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
€570,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
3
283 м²
1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€620,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
4
297 м²
1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€740,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с furnishings
Polis Chrysochous, Кипр
1
84 м²
1
Идеальное расположение данного 2-спального углового Танхауса обусловлено пешей доступностью …
€125,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Empa, Кипр
2
154 м²
1
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Empa, Кипр
2
152 м²
1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
186 м²
2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€635,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
160 м²
2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
98 м²
2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лимасол, Кипр
3
3
153 м²
Элитный комплекс, состоящий из семи таунхаусов deluxe класса, расположен в очаровательном ме…
€715,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Героскипу, Кипр
4
2
233 м²
2
Продается таунхаус площадью 233 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€369,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
4
1
119 м²
2
Продается таунхаус площадью 119 кв.м В Протарасе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€227,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
2
153 м²
3
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Пафос, Кипр
3
2
99 м²
2
Продается таунхаус площадью 99 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€310,516
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Таунхаус 2 спальни с Investment Property, для гарантированного дохода, с таунхаус
Пафос, Кипр
3
2
99 м²
Елисейский парк Мы предлагаем сделку, которая является не только отличной инвестицией, но…
€310,000
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Таунхаус 2 спальни с Investment Property, для гарантированного дохода, с Cyprus Citizenship
Пафос, Кипр
3
2
97 м²
Елисейский парк Мы предлагаем сделку, которая является не только отличной инвестицией, но…
€323,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катикас, Кипр
3
2
165 м²
2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000
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