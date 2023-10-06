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Таунхаусы на Кипре

Муниципалитет Germasogeia
15
Пафос
9
Сообщество Святого Тихона
5
Empa
3
Polis Chrysochous
3
Героскипу
3
Сообщество Ebas
3
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51 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с marble internal staircases, с landscaped gardens в Anarita, Кипр
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с marble internal staircases, с landscaped gardens
Anarita, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Характеристики недвижимости: Две спальни, туалет и ванная комната продуманно оформлены для ф…
€199,000
Таунхаус 2 спальни с частной парковкой, с property features coming soon, с contemporary design в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Таунхаус 2 спальни с частной парковкой, с property features coming soon, с contemporary design
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Характеристики недвижимости: Townhouse 5A - это восхитительная резиденция с 2 спальнями, рас…
€580,000
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens в Полис, Кипр
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Удобства: Два больших жилых бассейна, оборудованных шезлонгами, зонтиками и мощеными зонами …
€190,000
Таунхаус 3 спальни с Double Glazing, с солнечными панелями, с Landscaped Grounds в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 3 спальни с Double Glazing, с солнечными панелями, с Landscaped Grounds
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Удобства: Ориентирован около 2 больших открытых бассейнов для жителей, асфальтированный внут…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с property features coming soon в Героскипу, Кипр
Таунхаус 2 спальни с property features coming soon
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
The Grove предлагает уединение и отдых для жителей и их семей, обеспечивая идеальные условия…
€355,000
Таунхаус 3 спальни с property features coming soon в Героскипу, Кипр
Таунхаус 3 спальни с property features coming soon
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Услуги: Большой общий бассейн усиливает собственность, способствуя ощущению общности. Распол…
€500,000
Таунхаус в Лимасол, Кипр
Таунхаус
Лимасол, Кипр
Великолепно расположенный в самом многоликом и космополитичном городе Кипра, данный комплекс…
€680,000
Таунхаус 2 спальни с Double Glazing, с marble internal staircases, с water pressure system в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни с Double Glazing, с marble internal staircases, с water pressure system
Empa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Удобства: Большой бассейн для жителей с террасой с видом на ландшафтные сады, создающий сред…
€352,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€430,000
Таунхаус 2 спальни с ванной в Ayios Tychonas, Кипр
Таунхаус 2 спальни с ванной
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Характеристики недвижимости: Покрытие площади в 124 квадратных метра, продуманно разработанн…
€643,000
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€522,000
Таунхаус 3 комнаты в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
€570,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€620,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€740,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Идеальное расположение данного 2-спального углового Танхауса обусловлено пешей доступностью …
€125,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€195,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€195,000
Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€635,000
Таунхаус 5 комнат с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€500,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€350,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лимасол, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Элитный комплекс, состоящий из семи таунхаусов deluxe класса, расположен в очаровательном ме…
€715,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Героскипу, Кипр
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 233 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€369,500
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 119 кв.м В Протарасе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€227,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€550,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 99 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€310,516
Таунхаус 2 спальни с Investment Property, для гарантированного дохода, с таунхаус в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни с Investment Property, для гарантированного дохода, с таунхаус
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Елисейский парк Мы предлагаем сделку, которая является не только отличной инвестицией, но…
€310,000
Таунхаус 2 спальни с Investment Property, для гарантированного дохода, с Cyprus Citizenship в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни с Investment Property, для гарантированного дохода, с Cyprus Citizenship
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Елисейский парк Мы предлагаем сделку, которая является не только отличной инвестицией, но…
€323,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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