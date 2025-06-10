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Жилой комплекс Panorama apartments

Героскипу, Кипр
от
$329,189
от
$4,770/м²
BTC
3.9156333
ETH
205.2350843
USDT
325 463.7078635
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26427
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Panorama Apartments – Современные апартаменты с видом на море в Героскипу, Пафос

Квартиры с 1–3 спальнями | Площадь от 66 до 137 м² | Общий бассейн и тренажёрный зал | Тёплые полы и система VRF включены

Panorama Apartments — это закрытый жилой комплекс в районе нижнего Героскипу, всего в нескольких минутах от центра Пафоса и пляжа. Проект включает 42 стильные квартиры в 5 блоках с продуманной архитектурой, панорамными видами и высоким уровнем энергоэффективности.

💠 Особенности комплекса:

  • Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями

  • Общая крытая площадь до 137.5 м²

  • У всех квартир — крытая парковка и кладовая

  • Просторный общий бассейн и раздевалки

  • Фитнес-зал на территории

  • Система VRF и тёплые полы включены в стоимость

  • Ламинат в спальнях, качественные материалы, энергоэффективные окна

  • Пентхаусы с выходом на крышу

  • Проект с высоким классом энергоэффективности и подготовкой под солнечные панели

  • Вид на море и варианты с выходом в сад

  • Индивидуальная отделка, встроенные шкафы и кухни

📍 Отличная локация — всё рядом:

  • 5 минут (2.7 км) до пляжа Blue Flag

  • 10 минут до центра Пафоса

  • 15 минут до набережной

  • 1 минута до супермаркета

  • 12 минут до международной школы

  • 8–10 минут до частной и государственной больниц

  • 7 минут до гольф-клуба

  • 11 минут (15 км) до аэропорта

💼 Подходит для:
ПМЖ, отдыха и инвестиций с высоким арендным потенциалом

📞 Свяжитесь с нами для получения планировок, актуальных цен и полной консультации.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 68.0
Цена за м², USD 4,841
Цена квартиры, USD 329,189

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Жилой комплекс Panorama apartments
Героскипу, Кипр
от
$329,189
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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