Жилой комплекс Panorama apartments

Panorama Apartments – Современные апартаменты с видом на море в Героскипу, Пафос
Квартиры с 1–3 спальнями | Площадь от 66 до 137 м² | Общий бассейн и тренажёрный зал | Тёплые полы и система VRF включены
Panorama Apartments — это закрытый жилой комплекс в районе нижнего Героскипу, всего в нескольких минутах от центра Пафоса и пляжа. Проект включает 42 стильные квартиры в 5 блоках с продуманной архитектурой, панорамными видами и высоким уровнем энергоэффективности.
💠 Особенности комплекса:
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями
Общая крытая площадь до 137.5 м²
У всех квартир — крытая парковка и кладовая
Просторный общий бассейн и раздевалки
Фитнес-зал на территории
Система VRF и тёплые полы включены в стоимость
Ламинат в спальнях, качественные материалы, энергоэффективные окна
Пентхаусы с выходом на крышу
Проект с высоким классом энергоэффективности и подготовкой под солнечные панели
Вид на море и варианты с выходом в сад
Индивидуальная отделка, встроенные шкафы и кухни
📍 Отличная локация — всё рядом:
5 минут (2.7 км) до пляжа Blue Flag
10 минут до центра Пафоса
15 минут до набережной
1 минута до супермаркета
12 минут до международной школы
8–10 минут до частной и государственной больниц
7 минут до гольф-клуба
11 минут (15 км) до аэропорта
💼 Подходит для:
ПМЖ, отдыха и инвестиций с высоким арендным потенциалом
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