Жилой комплекс Panorama apartments

Panorama Apartments – Современные апартаменты с видом на море в Героскипу, Пафос

Квартиры с 1–3 спальнями | Площадь от 66 до 137 м² | Общий бассейн и тренажёрный зал | Тёплые полы и система VRF включены

Panorama Apartments — это закрытый жилой комплекс в районе нижнего Героскипу, всего в нескольких минутах от центра Пафоса и пляжа. Проект включает 42 стильные квартиры в 5 блоках с продуманной архитектурой, панорамными видами и высоким уровнем энергоэффективности.

💠 Особенности комплекса:

Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями

Общая крытая площадь до 137.5 м²

У всех квартир — крытая парковка и кладовая

Просторный общий бассейн и раздевалки

Фитнес-зал на территории

Система VRF и тёплые полы включены в стоимость

Ламинат в спальнях, качественные материалы, энергоэффективные окна

Пентхаусы с выходом на крышу

Проект с высоким классом энергоэффективности и подготовкой под солнечные панели

Вид на море и варианты с выходом в сад

Индивидуальная отделка, встроенные шкафы и кухни

📍 Отличная локация — всё рядом:

5 минут (2.7 км) до пляжа Blue Flag

10 минут до центра Пафоса

15 минут до набережной

1 минута до супермаркета

12 минут до международной школы

8–10 минут до частной и государственной больниц

7 минут до гольф-клуба

11 минут (15 км) до аэропорта

💼 Подходит для:

ПМЖ, отдыха и инвестиций с высоким арендным потенциалом

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