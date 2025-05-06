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Кафе и рестораны на Кипре

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2 объекта найдено
Ресторан, кафе в муниципалитет Лимасол, Кипр
Ресторан, кафе
муниципалитет Лимасол, Кипр
Исключительная возможность владеть хорошо зарекомендовавшим себя рестораном площадью 400 кв.…
$894,475
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Ресторан, кафе в муниципалитет Лимасол, Кипр
Ресторан, кафе
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Ресторан в Неаполисе 180 кв м Заголовок дела Доступные лицензии туристический район с высоки…
$1,36 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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