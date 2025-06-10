Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)

О проекте
Бутиковый жилой дом на 3 этажа / 9 квартир (студии, 1- и 2-спальные), у сосновой рощи и в пешем доступе до центра Йероскипу. На крыше — подогреваемый бассейн с панорамным видом на море. Каждой квартире — накрытое парковочное место и кладовая.
Локация: 5 мин до пляжей Йероскипу, 10 мин до аэропорта/центра Пафоса/университета, 3 мин до выезда на трассу; Лимасол 35–40 мин.
Цены и доступность (июль 2025)
Студии (39.5 м² покрытой площади):
• Apt 202 — €165,000 • Apt 302 — €175,000
1 спальня (73 м²):
• Apt 203 — €210,000 • Apt 303 — €220,000
(Apt 103 — SOLD)
2 спальни (95.5 м²):
• Apt 201 — €310,000 • Apt 301 — €320,000
(Apt 101 — SOLD)
Пакеты мебели/техники: студия €10,000, 1-сп. €15,000, 2-сп. €20,000.
Разрешение на планирование: выдано. Сдача: декабрь 2026.
Примечание: цены с НДС дополнительно; наличие и детали могут меняться без уведомления. Все цифры — по прайс-листу (лист 1)