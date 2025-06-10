  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Героскипу
  4. Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)

Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)

Героскипу, Кипр
от
$181,766
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
ID: 27999
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

О проекте

  • Бутиковый жилой дом на 3 этажа / 9 квартир (студии, 1- и 2-спальные), у сосновой рощи и в пешем доступе до центра Йероскипу. На крыше — подогреваемый бассейн с панорамным видом на море. Каждой квартире — накрытое парковочное место и кладовая

  • Локация: 5 мин до пляжей Йероскипу, 10 мин до аэропорта/центра Пафоса/университета, 3 мин до выезда на трассу; Лимасол 35–40 мин.

Цены и доступность (июль 2025)

  • Студии (39.5 м² покрытой площади):
    • Apt 202€165,000 • Apt 302€175,000

  • 1 спальня (73 м²):
    • Apt 203€210,000 • Apt 303€220,000
    (Apt 103 — SOLD)

  • 2 спальни (95.5 м²):
    • Apt 201€310,000 • Apt 301€320,000
    (Apt 101 — SOLD)

  • Пакеты мебели/техники: студия €10,000, 1-сп. €15,000, 2-сп. €20,000.

  • Разрешение на планирование: выдано. Сдача: декабрь 2026.

  • Примечание: цены с НДС дополнительно; наличие и детали могут меняться без уведомления. Все цифры — по прайс-листу (лист 1)

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
