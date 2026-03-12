Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Долгосрочная аренда
  4. Склад

Долгосрочная аренда складов на Кипре

Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 400 м² в Агиа Варвара, Кипр
Склад 400 м²
Агиа Варвара, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Для аренды: Просторный склад в Агиа Варвара Пафу, предлагающий 400 квадратных метров внутрен…
$2,886
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти