Meneou, Кипр

от €155,000

Проект представляет собой жилой дом. Это трёхэтажный дом в поселке Перволия, в нескольких километрах от города Ларнака и международного аэропорта. Здание состоит из 5 двухкомнатных квартир и 1 трехкомнатной квартиры. Первый этаж: одна двухкомнатная квартира. 2-й этаж: 3 двухкомнатные квартиры. 3-й этаж: двухкомнатная и трёхкомнатная квартиры. Расположение и объекты поблизости Деревня Перволия расположена всего в 16-ти километрах на запад от города Ларнака. В деревне есть множество садов и живописных мест, старинные здания и церкви, спортивные и культурные клубы, песчаный пляж Faros.