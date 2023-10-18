Предлагаются виллы с ухоженными садами, крытыми верандами, бассейнами и парковочными местами для двух машин.
Площадь земельных участков - 500 м2.
Резиденция располагает садом, беседками и зоной барбекю, детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Паркет
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Система "умный дом" (управление освещением и акустической системой)
Кондиционеры
Полы с подогревом
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких метрах от моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой и аэропортом.
Ларнака - 10 км (15 минут)
Никосия - 55 км (50 минут)
Лимассол - 70 км (50 минут)
Айя-Напа - 60 км (45 минут)
Предлагаются виллы с мозаичными инфинити-бассейнами и ухоженными садами, парковочными местами, зонами барбекю.
Некоторые дома имеют панорамный вид на море.
Резиденция располагает клубом и фитнес-центром, прямым выходом на пляж, волейбольной площадкой, системой безопасности.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Система "умный дом" (управление освещением и акустической системой)
Кондиционеры
Полы с подогревом
Солнечные панели
Центральное ТВ
Спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в двух шагах от пляжей, удостоенных Голубого Флага.
Ларнака - 10 км
Айя-Напа - 60 км
Предлагаются различные виллы (с двумя или тремя спальнями) с собственными просторными садами и парковочными местами.
Некоторые дома имеют бассейны 4 х 8 м.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Пластиковый резервуар для воды на 1 500 литров
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 1 минута
Гавань - 15 минут
Аэропорт - 10 минут
Ларнака - 15 минут (16 км)
Айя-Напа - 45 км
Предлагаются элитные виллы с бассейнами, открытыми террасами, садами на крыше и зонами барбекю.
Площадь земельных участков - от 341 м2 до 382 м2.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с зеленым парком и всей необходимой инфраструктурой, включая магазины, рестораны и кафе, в нескольких минутах от пляжей.
Проект представляет собой жилой дом. Это трёхэтажный дом в поселке Перволия, в нескольких километрах от города Ларнака и международного аэропорта.
Здание состоит из 5 двухкомнатных квартир и 1 трехкомнатной квартиры.
Первый этаж: одна двухкомнатная квартира.
2-й этаж: 3 двухкомнатные квартиры.
3-й этаж: двухкомнатная и трёхкомнатная квартиры.
Расположение и объекты поблизости
Деревня Перволия расположена всего в 16-ти километрах на запад от города Ларнака. В деревне есть множество садов и живописных мест, старинные здания и церкви, спортивные и культурные клубы, песчаный пляж Faros.