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Продажа новостроек в Kiti

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с морем и аэропортом, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с морем и аэропортом, Ларнака, Кипр
Meneou, Кипр
от
€892,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с ухоженными садами, крытыми верандами, бассейнами и парковочными местами для двух машин. Площадь земельных участков - 500 м2. Резиденция располагает садом, беседками и зоной барбекю, детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Паркет Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Система "умный дом" (управление освещением и акустической системой) Кондиционеры Полы с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких метрах от моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой и аэропортом. Ларнака - 10 км (15 минут) Никосия - 55 км (50 минут) Лимассол - 70 км (50 минут) Айя-Напа - 60 км (45 минут)
Жилой комплекс Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр
Meneou, Кипр
от
€2,90 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с мозаичными инфинити-бассейнами и ухоженными садами, парковочными местами, зонами барбекю. Некоторые дома имеют панорамный вид на море. Резиденция располагает клубом и фитнес-центром, прямым выходом на пляж, волейбольной площадкой, системой безопасности. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Система "умный дом" (управление освещением и акустической системой) Кондиционеры Полы с подогревом Солнечные панели Центральное ТВ Спутниковая антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в двух шагах от пляжей, удостоенных Голубого Флага. Ларнака - 10 км Айя-Напа - 60 км
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Meneou, Кипр
от
€731,842
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные виллы (с двумя или тремя спальнями) с собственными просторными садами и парковочными местами. Некоторые дома имеют бассейны 4 х 8 м. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Пластиковый резервуар для воды на 1 500 литров Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Пляж - 1 минута Гавань - 15 минут Аэропорт - 10 минут Ларнака - 15 минут (16 км) Айя-Напа - 45 км
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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл рядом с пляжами, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл рядом с пляжами, Ларнака, Кипр
Meneou, Кипр
от
€667,590
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с бассейнами, открытыми террасами, садами на крыше и зонами барбекю. Площадь земельных участков - от 341 м2 до 382 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с зеленым парком и всей необходимой инфраструктурой, включая магазины, рестораны и кафе, в нескольких минутах от пляжей.
Жилой комплекс Апартаменты в спокойном и живописном посёлке Перволия, в нескольких километрах от города Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты в спокойном и живописном посёлке Перволия, в нескольких километрах от города Ларнака, Кипр
Meneou, Кипр
от
€155,000
Агентство: TRANIO
Проект представляет собой жилой дом. Это трёхэтажный дом в поселке Перволия, в нескольких километрах от города Ларнака и международного аэропорта. Здание состоит из 5 двухкомнатных квартир и 1 трехкомнатной квартиры. Первый этаж: одна двухкомнатная квартира. 2-й этаж: 3 двухкомнатные квартиры. 3-й этаж: двухкомнатная и трёхкомнатная квартиры. Расположение и объекты поблизости Деревня Перволия расположена всего в 16-ти километрах на запад от города Ларнака. В деревне есть множество садов и живописных мест, старинные здания и церкви, спортивные и культурные клубы, песчаный пляж Faros.
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