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Новостройки в Протарасе, Кипр

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Жилой комплекс Ariel Residence
Жилой комплекс Ariel Residence
Паралимни, Кипр
от
$759,745
Площадь 335–452 м²
2 объекта недвижимости 2
Ariel Residences — это современный жилой комплекс из вилл с 3 спальнями, частными бассейнами и участками от 297 до 452 м². Он расположен всего в 520 м от пляжа Ayia Triada и в 2 км от новой марины Paralimni. Закрытая территория, высококачественная отделка и близость к магазинам, школам и пля…
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Жилой комплекс Alaya Eco Friendly Residence
Жилой комплекс Alaya Eco Friendly Residence
Паралимни, Кипр
от
$847,408
Площадь 415–452 м²
2 объекта недвижимости 2
Alaya Eco Friendly Residence — это коллекция современных вилл с 4 спальнями, расположенных у подножия национального парка Каво Греко, всего в 600 м от пляжа Konnos. Виллы сочетают экологичный подход, премиальную отделку и панорамные виды на море и скалы. Участки от 400 до 550 м², частные бас…
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Жилой комплекс Olivia Villas
Жилой комплекс Olivia Villas
Паралимни, Кипр
от
$666,238
Площадь 241 м²
1 объект недвижимости 1
Olivia Villas — это современные виллы с 3 спальнями и собственными бассейнами, расположенные всего в 700 м от пляжа Marlita в престижном районе Пернера. Площадь застройки — до 156 м², участки — до 353 м². Просторные планировки, высококачественная отделка, зелёная зона рядом, парковка на 2 ма…
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Жилой комплекс Fig Tree
Жилой комплекс Fig Tree
Паралимни, Кипр
от
$800,655
Площадь 99 м²
1 объект недвижимости 1
Fig Tree Residences — это закрытый жилой комплекс с апартаментами в 250 м от знаменитого пляжа Fig Tree Bay в Протарасе. Просторные квартиры с 2–3 спальнями, современная архитектура, высококачественная отделка, общий бассейн и зелёные зоны. Рядом находятся магазины, рестораны, центр Протарас…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.4
792,803
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Жилой комплекс Almaria Phase D
Жилой комплекс Almaria Phase D
Паралимни, Кипр
от
$724,680
Площадь 369 м²
1 объект недвижимости 1
Almaria Phase D — это второй этап престижного жилого проекта Almaria Villas, расположенного в Пернере, всего в 610 м от побережья. Комплекс включает просторные виллы с 4–5 спальнями, собственными бассейнами и участками от 330 м². Современная архитектура, премиальные материалы, панорамные вид…
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