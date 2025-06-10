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Жилой комплекс T House

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,67 млн
BTC
19.8768278
ETH
1 041.8295257
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ID: 26507
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

О комплексе

T House — Современный бунгало с 4 спальнями в районе Героскипу, Пафос
Этот изысканный бунгало сочетает стильную архитектуру с продуманной планировкой и премиальной отделкой. Просторная гостиная открытого плана, современная кухня, тёплый камин и система тёплых полов создают атмосферу уюта в любое время года. В доме 4 спальни, санузлы с встроенной сантехникой, термостойкие алюминиевые окна с двойным остеклением, энергоэффективность класса А, а также зона BBQ и крытая парковка на два автомобиля. Расположен в престижном районе Героскипу — всего в 5 минутах от центра Пафоса, рядом с пляжами, магазинами, школами и медицинскими учреждениями. Отличный выбор для семьи или комфортной жизни на Кипре.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Бунгало
Площадь, м² 762.0
Цена за м², USD 1,891
Цена квартиры, USD 1,44 млн

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс T House
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,67 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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