Жилой комплекс T House

T House — Современный бунгало с 4 спальнями в районе Героскипу, Пафос

Этот изысканный бунгало сочетает стильную архитектуру с продуманной планировкой и премиальной отделкой. Просторная гостиная открытого плана, современная кухня, тёплый камин и система тёплых полов создают атмосферу уюта в любое время года. В доме 4 спальни, санузлы с встроенной сантехникой, термостойкие алюминиевые окна с двойным остеклением, энергоэффективность класса А, а также зона BBQ и крытая парковка на два автомобиля. Расположен в престижном районе Героскипу — всего в 5 минутах от центра Пафоса, рядом с пляжами, магазинами, школами и медицинскими учреждениями. Отличный выбор для семьи или комфортной жизни на Кипре.