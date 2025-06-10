  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Ларнака
  4. Жилой комплекс EOS

Жилой комплекс EOS

муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$283,033
BTC
3.3666256
ETH
176.4592409
USDT
279 830.7075521
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27410
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Ларнака
  • Город
    муниципалитет Ларнака

О комплексе

Жилой комплекс Eos — новый проект от Adwan Real Estate, расположенный в самом сердце Ларнаки, на тихой улице прямо напротив комплекса Helios. Здесь гармонично сочетаются удобства городской жизни и атмосфера уединённого отдыха. Всего 8 просторных апартаментов с 1 и 2 спальнями, крытыми верандами, парковкой и кладовыми. В шаговой доступности находятся пляж Финикудес, улица Эрму с лучшими магазинами и ресторанами, школы и достопримечательности. Комплекс вдохновлён греческой богиней утренней зари и олицетворяет свет, спокойствие и красоту Средиземноморья. Сдача проекта — декабрь 2027 года.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 72.0 – 101.0
Цена за м², USD 3,931 – 3,990
Цена квартиры, USD 283,033 – 403,002

Местонахождение на карте

муниципалитет Ларнака, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Davanti Mare
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,59 млн
Жилой комплекс Panorama Apartments
Героскипу, Кипр
от
$325,597
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$605,936
Многоквартирный жилой дом NCP-133 Sky Sakarya is a landmark development in the heart of Famagusta
район Фамагуста, Кипр
от
$245,163
Жилой комплекс Luma Genesis
Героскипу, Кипр
от
$194,160
Вы просматриваете
Жилой комплекс EOS
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$283,033
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Ace
Жилой комплекс Ace
район Лимасол, Кипр
от
$327,424
Площадь 78–153 м²
3 объекта недвижимости 3
Современный жилой комплекс в одном из самых перспективных районов Лимассола — всего в нескольких минутах от пляжа, нового поля для гольфа и курорта-казино «Город Мечты». Закрытая территория, собственный бассейн, тренажёрный зал и сауна, а также близость к марине, историческим достопримечател…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.2
326,129
Квартира 2 комнаты
124.8
512,488
Квартира 3 комнаты
153.2
617,316
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Northern Park
Жилой комплекс Northern Park
район Фамагуста, Кипр
от
$129,340
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Северный парк - это новый жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в центральной части Фамагусты, в окружении всей необходимой инфраструктуры, в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, кинотеатров и спортивных площадок, недалеко от Государственного …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$277,393
Площадь 75–175 м²
3 объекта недвижимости 3
Horizon — это дизайнерский жилой комплекс класса энергоэффективности A, включающий всего 10 эксклюзивных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями. Современные планировки с открытым пространством, высококачественная отделка и технологии «умный дом» обеспечивают комфорт и стиль. Все квартиры наполнен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.0
279,539
Квартира 2 комнаты
100.0
361,071
Квартира 3 комнаты
175.0
477,546
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации