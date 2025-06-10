Жилой комплекс Eos — новый проект от Adwan Real Estate, расположенный в самом сердце Ларнаки, на тихой улице прямо напротив комплекса Helios. Здесь гармонично сочетаются удобства городской жизни и атмосфера уединённого отдыха. Всего 8 просторных апартаментов с 1 и 2 спальнями, крытыми верандами, парковкой и кладовыми. В шаговой доступности находятся пляж Финикудес, улица Эрму с лучшими магазинами и ресторанами, школы и достопримечательности. Комплекс вдохновлён греческой богиней утренней зари и олицетворяет свет, спокойствие и красоту Средиземноморья. Сдача проекта — декабрь 2027 года.