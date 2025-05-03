Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Долгосрочная аренда
  4. Дом

Долгосрочная аренда домов на Кипре

муниципалитет Ларнака
3
Пейя
11
Айя-Напа
4
Паралимни
3
Показать больше
181 объект найдено
Дом 3 спальни в Пила, Кипр
Дом 3 спальни
Пила, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Three-bedroom house with private pool in Pyla area for rent! The house is located in a nice …
$1,635
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Смешивая гармоничную архитектуру с красотой природы, этот исключительный проект переопределя…
$3,293
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в район Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
This impeccably situated residence located in the heart of Old Nicosia , in close proximity …
$2,180
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
4 спальни современного дома. Также есть еще одна комната для помощника в подвале. Весь участ…
$8,816
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
This beautiful town-house was built in 1908 and is located in old town Nicosia. The neighbor…
$2,725
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Introducing an exceptional residence situated on a 600 sqm plot, boasting a spacious interna…
$4,141
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Суперсовременный дом с пятью спальнями площадью 650 кв. м (450 кв. м плюс подвал 200 кв. м),…
$9,979
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-комнатный дом на продажу в Агиос Атанасиос, Лимассол Откройте для себя этот потрясающий 4…
$4,281
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Дом в Гермасогее - 3 спальни, обогрев пола, бассейн Просторный и уютный дом в престижном ра…
$5,488
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 7 спален в Колосси, Кипр
Дом 7 спален
Колосси, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Эта просторная недвижимость в Колосси, вдоль дороги Акротири недалеко от Лимассола, имеет ще…
$5,488
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 5 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Дом с 5 спальнями в аренду, расположенный на вершине Паниотиса в Лимассоле, предлагает потря…
$4,940
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 175 м²
The property boasts beautifully landscaped gardens, ample parking and storage space, and mul…
$7,629
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Полностью меблированный полуотдельный дом в аренду. Общая крытой площадью 185 м2, 3 спальни…
$2,746
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Relaxing Lifestyle Detached House in the Tranquil Environs of Egkomi-Makedonitissa Nestled …
$1,962
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальня, 2 Ванные комнаты Полностью оборудованный для аренды полностью мебель и электропри…
$1,427
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 спальни в Пиргос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла предлагает 4 спальни, каждая со своей террасой и невероятным видом, 4 ванные комнаты, …
$7,684
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 3 спальни в Каллепея, Кипр
Вилла 3 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположен в тихом жилом районе с пешей доступности ко всем удобствам. Открытый план прожива…
$1,647
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
La Maison Real Estate is delighted to present a spectacular property in Ayioi Omologites. Th…
$5,544
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Crown Plaza Villa Okeanidos Seafront Ag.Athanasios Верхний этаж: - 2 очень большие спальни …
$7,140
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Добро пожаловать на эту изысканную виллу, расположенную в престижном районе Агиос Тихонас в …
$32,931
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
вилла 3b Коралловый залив. со всей необходимой мебелью и новой техникой в закрытом комплексе…
$3,074
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 6 спален в Мутайяка, Кипр
Вилла 6 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Особняк является эксклюзивной собственностью, расположенной в одном из самых престижных райо…
$29,638
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
This amazing property located 15 mins from the center of Nicosia with very easy access to th…
$14,168
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 4
Красивая приморская вилла, расположенная в Зыги всего в 20 метрах от побережья. Вилла состои…
$6,586
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Просторный 4-комнатный дом с бассейном для аренды Этот красивый дом с 4 спальнями предлагае…
$7,684
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя спокойствие в этой просторной вилле, идеально расположенной в спокойном ра…
$4,064
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Потрясающая вилла с 4 спальнями в аренду, предлагающая просторную крытой площадью 240 м2. Ра…
$4,281
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасная недвижимость расположена всего в 200 метрах от пляжа, в престижном и довольно…
$3,458
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$1,647
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Поистине эксклюзивная застройка, расположенная на холмах Парекклисии. Проект имеет захватыва…
$16,465
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Типы недвижимости на Кипре

виллы

Параметры недвижимости на Кипре

с садом
с видом на море
с бассейном