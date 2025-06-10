Жилой комплекс Blue Horizon Villa

Blue Horizon — это роскошная вилла с 4 спальнями и 5 ванными комнатами в престижном районе Sea Caves, всего в 200 метрах от моря. На участке 582 м² располагается современный дом площадью 237 м² с открытой планировкой, панорамным видом на море, высококлассной отделкой, системой «умный дом», тёплыми полами, VRV кондиционированием, бассейном и парковкой на 3 машины. Энергоэффективность класса A+, солнечные панели и продуманный дизайн делают эту виллу отличным вариантом для постоянного проживания, отдыха или получения ПМЖ Кипра.