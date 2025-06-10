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Жилой комплекс Blue Horizon Villa

Пейя, Кипр
от
$1,27 млн
BTC
15.1228573
ETH
792.6536085
USDT
1 256 997.4739111
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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ID: 27314
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Пейя

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Blue Horizon — это роскошная вилла с 4 спальнями и 5 ванными комнатами в престижном районе Sea Caves, всего в 200 метрах от моря. На участке 582 м² располагается современный дом площадью 237 м² с открытой планировкой, панорамным видом на море, высококлассной отделкой, системой «умный дом», тёплыми полами, VRV кондиционированием, бассейном и парковкой на 3 машины. Энергоэффективность класса A+, солнечные панели и продуманный дизайн делают эту виллу отличным вариантом для постоянного проживания, отдыха или получения ПМЖ Кипра.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 582.0
Цена за м², USD 2,185
Цена квартиры, USD 1,27 млн

Местонахождение на карте

Пейя, Кипр

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Жилой комплекс Blue Horizon Villa
Пейя, Кипр
от
$1,27 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Coastal Edge Development LTD
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Застройщик
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