  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Anglisides

Новостройки в Anglisides, Кипр

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Англисидес, Кипр
от
$272,344
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 148–203 м²
3 объекта недвижимости 3
Anglisides Gardens - это бутик-коллекция из восьми современных 3-спальных, 3-спальных домов в безмятежной деревне Англисайд, недалеко от Ларнаки. Каждая вилла имеет высококачественные материалы, умные макеты, щедрые веранды и частные участки площадью от 200 до 262 м2 - все это расположено в …
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
На карте
Realting.com
Перейти