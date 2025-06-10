  1. Realting.com
  Кипр
  Koinoteta Chloraka
  Жилой комплекс The Pearl

Жилой комплекс The Pearl

Chloraka, Кипр
$640,000
7
ID: 27977
Дата обновления: 12.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Chloraka
  • Город
    Chloraka

О комплексе

Добро пожаловать в The Pearl, где исключительное мастерство встречается с инновационным дизайном в самом сердце Пафоса, Кипр. Наша приверженность качеству и внимание к деталям проявляются в каждом аспекте наших великолепных жилых комплексов. Каждый дом продуман и построен по самым высоким стандартам, обеспечивая не только эстетическую привлекательность, но и долгосрочную инвестиционную ценность для наших клиентов. С разнообразным портфолио современных жилых пространств, The Pearl предлагает уникальную возможность стать владельцем кусочка рая. Откройте для себя идеальное сочетание роскоши и функциональности с нами уже сегодня.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 355.0 – 359.0
Цена за м², USD 1,783 – 1,859
Цена квартиры, USD 640,000 – 660,000

Местонахождение на карте

Chloraka, Кипр
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

