Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca

Откройте для себя идеальное сочетание роскоши, комфорта и современного дизайна в этой исключительной мезонетной квартире, расположенной в престижной новой зоне Ларнаки Марина. С энергетическим классом А, это жильё предлагает экологичное проживание с захватывающими панорамными видами на марину и порт.

Гостиная с высокими потолками наполнена естественным светом через панорамные окна от пола до потолка, подчеркивая элегантные декоративные потолки и камин с мраморными элементами. Открытая планировка гармонично объединяет итальянскую кухню с гостиной и обеденной зоной, создавая уютное пространство как для отдыха, так и для приёма гостей.

Каждая спальня с собственной ванной комнатой оборудована встроенными шкафами от пола до потолка, обеспечивая комфорт и приватность. Дополнительные особенности включают гостевой туалет, крытые веранды, личные кладовые, возможность установки тёплого пола, а также систему «умный дом» и центральное управление климатом, сочетая роскошь и современный комфорт.

На открытом воздухе вас ждёт частный джакузи с гидромассажем, идеально подходящий для отдыха с захватывающим видом на марину. Жильцы также получают личное парковочное место и удобный доступ ко всем удобствам комплекса.

🏡 Удобства комплекса:

Полностью оборудованный тренажёрный зал

Парковка с возможностью зарядки электромобилей

Ресепшн с консьерж-сервисом

Престижное расположение рядом с центром города, магазинами, ресторанами, развлечениями и пляжами с Голубым флагом

Эта квартира — не просто жильё, а стиль жизни. Она сочетает элегантность, изысканность и уникальный прибрежный опыт, представляя собой непревзойдённую инвестиционную возможность или роскошное жильё для постоянного проживания.