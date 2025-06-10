  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Ларнака
  4. Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca

Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca

муниципалитет Ларнака, Кипр
$1,13 млн
$5,154/м²
3
ID: 27571
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Ларнака
  • Город
    муниципалитет Ларнака

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

О комплексе

Откройте для себя идеальное сочетание роскоши, комфорта и современного дизайна в этой исключительной мезонетной квартире, расположенной в престижной новой зоне Ларнаки Марина. С энергетическим классом А, это жильё предлагает экологичное проживание с захватывающими панорамными видами на марину и порт.

Гостиная с высокими потолками наполнена естественным светом через панорамные окна от пола до потолка, подчеркивая элегантные декоративные потолки и камин с мраморными элементами. Открытая планировка гармонично объединяет итальянскую кухню с гостиной и обеденной зоной, создавая уютное пространство как для отдыха, так и для приёма гостей.

Каждая спальня с собственной ванной комнатой оборудована встроенными шкафами от пола до потолка, обеспечивая комфорт и приватность. Дополнительные особенности включают гостевой туалет, крытые веранды, личные кладовые, возможность установки тёплого пола, а также систему «умный дом» и центральное управление климатом, сочетая роскошь и современный комфорт.

На открытом воздухе вас ждёт частный джакузи с гидромассажем, идеально подходящий для отдыха с захватывающим видом на марину. Жильцы также получают личное парковочное место и удобный доступ ко всем удобствам комплекса.

🏡 Удобства комплекса:

  • Полностью оборудованный тренажёрный зал

  • Парковка с возможностью зарядки электромобилей

  • Ресепшн с консьерж-сервисом

  • Престижное расположение рядом с центром города, магазинами, ресторанами, развлечениями и пляжами с Голубым флагом

Эта квартира — не просто жильё, а стиль жизни. Она сочетает элегантность, изысканность и уникальный прибрежный опыт, представляя собой непревзойдённую инвестиционную возможность или роскошное жильё для постоянного проживания.

Местонахождение на карте

муниципалитет Ларнака, Кипр
Образование
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
