  4. Жилой комплекс Germasogeia View 2

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$265,000
BTC
3.1521222
ETH
165.2162035
USDT
262 001.3940452
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
ID: 27581
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Germasogeia View 2 — это современный жилой комплекс в престижном районе Гермасойя, Лимассол. Трёхэтажное здание включает всего 8 стильных апартаментов: 5 однокомнатных и 3 двухкомнатных, каждая квартира располагает крытой верандой. Особенностью пентхауса на третьем этаже является просторная веранда с барбекю-зоной, идеально подходящей для отдыха на свежем воздухе. Изюминкой проекта стали панорамные виды на город и Средиземное море. Удачное расположение сочетает близость к центру Лимассола и морю с современным дизайном и высоким уровнем комфорта, делая Germasogeia View 2 отличным выбором для стильной и удобной жизни.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 69.0
Цена за м², USD 3,841
Цена квартиры, USD 265,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 100.0
Цена за м², USD 3,750
Цена квартиры, USD 375,000

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
