Жилой комплекс Germasogeia View 2

Germasogeia View 2 — это современный жилой комплекс в престижном районе Гермасойя, Лимассол. Трёхэтажное здание включает всего 8 стильных апартаментов: 5 однокомнатных и 3 двухкомнатных, каждая квартира располагает крытой верандой. Особенностью пентхауса на третьем этаже является просторная веранда с барбекю-зоной, идеально подходящей для отдыха на свежем воздухе. Изюминкой проекта стали панорамные виды на город и Средиземное море. Удачное расположение сочетает близость к центру Лимассола и морю с современным дизайном и высоким уровнем комфорта, делая Germasogeia View 2 отличным выбором для стильной и удобной жизни.