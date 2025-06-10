  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Жилой комплекс Cityscape Residence

Жилой комплекс Cityscape Residence

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$265,000
BTC
3.1521222
ETH
165.2162035
USDT
262 001.3940452
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
3
Оставить заявку
ID: 27578
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Представляем наш новый проект в самом сердце Пафоса, предлагающий непревзойденное удобство и легкий доступ ко всем необходимым объектам инфраструктуры. Комплекс включает 12 продуманных апартаментов: 4 просторные двухкомнатные квартиры и 8 стильных однокомнатных. Двухкомнатные квартиры идеально подходят для семей или тех, кто ценит дополнительное пространство, а однокомнатные — отличный выбор для одиночек или пар. Каждое жильё оснащено современными удобствами, качественной отделкой и большими окнами, наполняющими комнаты естественным светом. Этот проект сочетает современный дизайн и городской комфорт, предлагая стильный и удобный образ жизни в центре Пафоса.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 61.0
Цена за м², USD 4,344
Цена квартиры, USD 265,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 86.0
Цена за м², USD 4,767
Цена квартиры, USD 410,000

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Ariel Residence
Паралимни, Кипр
от
$759,745
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до сентября!
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$325,022
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$780,802
Жилой комплекс ABSOLUTE
Mesogi, Кипр
от
$513,950
Жилой комплекс Yeni Bogazici
Chloraka, Кипр
от
$249,175
Вы просматриваете
Жилой комплекс Cityscape Residence
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$265,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Green Heaven
Жилой комплекс Green Heaven
Жилой комплекс Green Heaven
Жилой комплекс Green Heaven
Жилой комплекс Green Heaven
Жилой комплекс Green Heaven
Жилой комплекс Green Heaven
район Пафос, Кипр
от
$526,980
2 объекта недвижимости 2
Green Heaven — Современные виллы в престижном районе Йероскипу, Пафос Green Heaven — это эксклюзивный жилой проект из всего четырёх современных отдельно стоящих вилл с 3 спальнями, расположенный в районе Айя Маринуда, Йероскипу, рядом с гольф-клубом Elea. Просторные интерьеры, энергоэффекти…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Пано Полемидия, Кипр
от
$233,350
Площадь 50–113 м²
4 объекта недвижимости 4
ADIGER — элегантный жилой комплекс в сердце Лимассола, созданный для тех, кто ценит стиль, комфорт и высокое качество жизни. Современная архитектура, продуманные планировки, премиальные материалы отделки и панорамные окна создают атмосферу уюта и простора. Идеальное сочетание городского ритм…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0 – 69.0
210,839 – 240,122
Квартира 2 комнаты
83.0 – 112.7
310,401 – 363,111
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Показать все Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Англисидес, Кипр
от
$272,344
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 148–203 м²
3 объекта недвижимости 3
Anglisides Gardens - это бутик-коллекция из восьми современных 3-спальных, 3-спальных домов в безмятежной деревне Англисайд, недалеко от Ларнаки. Каждая вилла имеет высококачественные материалы, умные макеты, щедрые веранды и частные участки площадью от 200 до 262 м2 - все это расположено в …
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации