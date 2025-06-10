Жилой комплекс Cityscape Residence

Представляем наш новый проект в самом сердце Пафоса, предлагающий непревзойденное удобство и легкий доступ ко всем необходимым объектам инфраструктуры. Комплекс включает 12 продуманных апартаментов: 4 просторные двухкомнатные квартиры и 8 стильных однокомнатных. Двухкомнатные квартиры идеально подходят для семей или тех, кто ценит дополнительное пространство, а однокомнатные — отличный выбор для одиночек или пар. Каждое жильё оснащено современными удобствами, качественной отделкой и большими окнами, наполняющими комнаты естественным светом. Этот проект сочетает современный дизайн и городской комфорт, предлагая стильный и удобный образ жизни в центре Пафоса.