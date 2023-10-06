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Квартиры на Кипре

Муниципалитет Germasogeia
227
Ларнака
217
Лимасол
128
Сообщество Святого Тихона
104
Строволос
78
Муниципалитет Ознаменования Соседства
59
Никосия
41
Муниципалитет Агиос Афанасиос
39
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3 154 объекта найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,306
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартира с 2 спальнями и панорамным видом на море, расположенная в Пантее, в очень небольшом…
€340,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Этаж 3
Премиальная квартира рядом с морем со своим бассейном и уличным душем. Частная территория со…
€750,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Этаж 3
Продается 2-комнатная квартира в районе Агиос Афанасиос, всего в нескольких минутах от моря.…
€445,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€450,000
Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€429,183
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€430,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€380,000
Квартира 3 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Откройте для себя эксклюзивный и роскошный закрытый проект, расположенный в спокойном и разв…
€270,000
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Откройте для себя эксклюзивный и роскошный закрытый проект, расположенный в спокойном и разв…
€265,000
Квартира 3 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Welcome to a stunning new project in the Larnaca area, where luxury and comfort await you. S…
€235,000
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Welcome to a stunning new project in the Larnaca area, where luxury and comfort await you. S…
€230,000
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Откройте для себя эксклюзивный и роскошный закрытый проект, расположенный в спокойном и разв…
€235,000
Квартира 3 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Welcome to a stunning new project in the Larnaca area, where luxury and comfort await you. S…
€225,000
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Откройте для себя эксклюзивный и роскошный закрытый проект, расположенный в спокойном и разв…
€212,000
Квартира 1 спальня в Пейя, Кипр
Квартира 1 спальня
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€187,334
Квартира 2 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Welcome to a stunning new project in the Larnaca area, where luxury and comfort await you. S…
€188,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Эта роскошная резиденция, расположенная в престижном районе Лимассола, является идеальным вы…
€650,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 3
Площадь 183 м²
Роскошная квартира с 3 спальнями на этаже сочетает в себе современную архитектуру, просторны…
€475,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этот жилой комплекс представляет собой мультикультурное и устойчивое сообщество с 315 кварти…
€399,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Этаж 1
Жилой комплекс состоит из двух зданий, состоящих из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, а также пе…
€410,000
Квартира 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Этот жилой комплекс представляет собой мультикультурное и устойчивое сообщество с 315 кварти…
€489,000
Квартира 3 спальни в Kouklia, Кипр
Квартира 3 спальни
Kouklia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Этот проект состоит из квартир, младших вилл и отдельных вилл. Фаза 1 уже запущена, а строит…
€505,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Здание расположено в самом сердце Гермасойи, рядом с церковью Пророка Илии на улице Куль-де-…
€564,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Этот современный пентхаус с 3 спальнями расположен в районе Агиос Афанасиос, Лимассол, и выс…
€550,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Эта новая 3-спальная квартира расположена в районе Пилемидия, Лимассол, и выставлена на прод…
€310,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Этот пентхаус с двумя спальнями расположен в Потамос Гермасойя, Лимассол, и выставлен на про…
€500,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Небольшой блок квартир в самом центре Като Пафоса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа и вс…
€360,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Этаж 1
Жемчужина в короне процветающего района Меса Гейтония прекрасно сочетает в себе традиционные…
€425,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Этаж 1
Продается квартира с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Пафосе, в выдающемся проекте, всего…
€558,800

Типы недвижимости на Кипре

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Благоприятный климат, море, архитектурные и природные достопримечательности Кипра привлекают туристов на остров практически круглый год. Въездной поток иностранцев способствует развитию рынков жилья и аренды, а потому недвижимость на Кипре пользуется спросом у зарубежных покупателей в том числе и как выгодная инвестиция.

Люди приобретают квартиры не только для жизни, но и для сдачи в аренду. Такая схема называется buy-to-let. В тот момент, когда хозяева находятся за рубежом, апартаменты сдаются в краткосрочную или длительную аренду, принося собственнику дополнительные дивиденды. Сдачей жилья, как правило, занимается управляющая компания. Часто недвижимость приобретается и исключительно под коммерческие цели.

Цены на квартиры на Кипре стартуют от €50 тыс. Приобрести жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. Большинство современных комплексов строятся без центрального отопления и горячего водоснабжения. Температура в квартирах поддерживается за счет кондиционирования и обогревателей, изредка — теплыми полами. Вода подогревается от солнца — специальные бочки размещены на крыше большинства комплексов. В связи с чем в холодное время года, жители вынуждены использовать бойлеры. Большинство жилых комплексов на Кипре укомплектованы бассейном.

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