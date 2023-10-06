Благоприятный климат, море, архитектурные и природные достопримечательности Кипра привлекают туристов на остров практически круглый год. Въездной поток иностранцев способствует развитию рынков жилья и аренды, а потому недвижимость на Кипре пользуется спросом у зарубежных покупателей в том числе и как выгодная инвестиция.

Люди приобретают квартиры не только для жизни, но и для сдачи в аренду. Такая схема называется buy-to-let. В тот момент, когда хозяева находятся за рубежом, апартаменты сдаются в краткосрочную или длительную аренду, принося собственнику дополнительные дивиденды. Сдачей жилья, как правило, занимается управляющая компания. Часто недвижимость приобретается и исключительно под коммерческие цели.

Цены на квартиры на Кипре стартуют от €50 тыс. Приобрести жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. Большинство современных комплексов строятся без центрального отопления и горячего водоснабжения. Температура в квартирах поддерживается за счет кондиционирования и обогревателей, изредка — теплыми полами. Вода подогревается от солнца — специальные бочки размещены на крыше большинства комплексов. В связи с чем в холодное время года, жители вынуждены использовать бойлеры. Большинство жилых комплексов на Кипре укомплектованы бассейном.