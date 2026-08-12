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Квартиры на Кипре

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Лимасол
9
муниципалитет Пафос
2321
муниципалитет Ларнака
1526
Пейя
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22 114 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
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Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 4/4
Редкая возможность приобрести совершенно новый пентхаус всего в 300 метрах от набережной в о…
$802,464
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 17/37
Возвышаясь над сверкающим Средиземным морем, эта изысканная резиденция с тремя спальнями воп…
$3,57 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Этаж 17/27
Насладитесь исключительным образом жизни на берегу моря в этой эксклюзивной квартире с тремя…
$2,07 млн
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Квартира 2 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
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Квартира 2 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Насладитесь элегантной жизнью на побережье в этой современной квартире с двумя спальнями, ид…
$669,682
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Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
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Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 151 м²
Этаж 3/4
Этот современный пентхаус, расположенный на престижных холмах Агиос-Афанасиос, сочетает в се…
$2,63 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Этаж 3/3
Возможности приобрести недавно построенный пентхаус в Гермасогее становятся всё более ограни…
$1,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Этаж 2
Этот элегантный пентхаус расположен всего в 200 метрах от побережья Средиземного моря в комп…
$681,228
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
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Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Этаж 4/4
Эта элегантная квартира на стадии строительства, расположенная в самом сердце Меса-Гейтонии,…
$1,18 млн
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Этаж 1/5
Насладитесь элегантной жизнью на побережье в этой современной квартире с 3 спальнями, идеаль…
$883,287
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Квартира 1 спальня в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 1 спальня
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
1-Bedroom Apartment in a Prestigious New Residential Community Discover contemporary living …
$349,037
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2
Современная 1-комнатная квартира на 2-м этаже современного жилого комплекса в востребованном…
$297,893
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
2 Bedroom Apartment – Brand-New Development in Universal This brand-new residential develop…
$518,104
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1
Modern Apartment in Agios Athanasios, Limassol Experience refined contemporary living in th…
$529,885
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Современная 1-комнатная квартира на 2-м этаже современного жилого комплекса в востребованном…
$317,522
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Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческий участок развития в Капсалосе, недалеко от центра и всех удобств. Участок находи…
$1,10 млн
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$784,133
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1
Современная 1-комнатная квартира (В101) на 1-м этаже Блока В по проекту — современный жилой …
$449,250
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Квартира 1 спальня в Асоматос, Кипр
Квартира 1 спальня
Асоматос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Этаж 69
golfside — это жилой комплекс с атмосферой курорта, где комфорт и уединение сочетаются с акт…
$321,387
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Квартира 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 2
3-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$878,370
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Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$1,33 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/5
В самом сердце оживленного центра Пафоса возвышается современный пятиэтажный жилой комплекс,…
$663,909
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$801,430
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Этаж 3/5
Насладитесь элегантной жизнью на побережье в этой современной квартире с 3 спальнями, идеаль…
$958,338
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/3
Modern 1- and 2-Bedroom Apartments in Agios Athanasios, Limassol Discover a new residential…
$495,327
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Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Этаж 2
Современные 3-комнатные апартаменты (В204) на 2-м этаже Блока В по проекту — современный жил…
$1,06 млн
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Квартира 2 комнаты в Писсури, Кипр
Квартира 2 комнаты
Писсури, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Эта роскошная коллекция современных вилл и бунгало расположена на самой высокой точке Писсур…
$536,796
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/7
Продается: элегантная квартира с 2 спальнями всего в 50 м от моря, расположенная в одном из …
$1,11 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 7
Elegant 2-bedroom apartment located in the sought-after area of Germasogeia, offering stunni…
$2,36 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 416 м²
Этаж 16
Elegant 2-bedroom apartment located in the sought-after area of Germasogeia, offering stunni…
$10,02 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 1
Лимассол Марина - резиденция Нерейдс. Полностью отремонтированная квартира на первом этаже с…
$1,96 млн
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