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Жилой комплекс Sentire Park

Пейя, Кипр
от
$935,497
BTC
11.1275462
ETH
583.2422701
USDT
924 911.0233379
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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ID: 27150
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Пейя

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Эта четырёхкомнатная вилла в проекте Sentire Park — это сочетание современной роскоши, абсолютной приватности и природы Кипра. Вилла спроектирована с акцентом на простор: высокие потолки, большая гостиная зона, кухня открытого плана, мастер-сьют и 3 дополнительные спальни. Тёплый пол, VRV-система охлаждения, солнечные панели мощностью 10.1 кВт и рейтинг энергоэффективности A+ обеспечивают максимальный комфорт и экономичность.

На участке — частный бассейн, летняя кухня с зоной BBQ, прачечная, кладовая, охранная система с камерами, парковка на 2 авто с зарядкой для электромобиля. Вид на море, тишина и близость к природе делают этот дом идеальным для жизни или отдыха.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 607.0 – 624.0
Цена за м², USD 1,541 – 1,669
Цена квартиры, USD 935,495 – 1,04 млн

Местонахождение на карте

Пейя, Кипр

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Жилой комплекс Sentire Park
Пейя, Кипр
от
$935,497
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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