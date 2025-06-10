Жилой комплекс Sentire Park

Эта четырёхкомнатная вилла в проекте Sentire Park — это сочетание современной роскоши, абсолютной приватности и природы Кипра. Вилла спроектирована с акцентом на простор: высокие потолки, большая гостиная зона, кухня открытого плана, мастер-сьют и 3 дополнительные спальни. Тёплый пол, VRV-система охлаждения, солнечные панели мощностью 10.1 кВт и рейтинг энергоэффективности A+ обеспечивают максимальный комфорт и экономичность.

На участке — частный бассейн, летняя кухня с зоной BBQ, прачечная, кладовая, охранная система с камерами, парковка на 2 авто с зарядкой для электромобиля. Вид на море, тишина и близость к природе делают этот дом идеальным для жизни или отдыха.