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Многоуровневые квартиры на Кипре

Многоуровневые квартиры В архив
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6 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Кипр, Кипр
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Кипр, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Новый элитный комплекс в Эсентепе Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с с…
€149,000
Многоуровневые квартиры 4 спальни с видом на море в Пафос, Кипр
Многоуровневые квартиры 4 спальни с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Этаж 1/4
Мезонет (М3) 296 м2. 4 спальни. Современный жилой комплекс уникального архитектурно…
€830,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни с видом на море в Пафос, Кипр
Многоуровневые квартиры 3 спальни с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Этаж 1/4
Maisonette (апартаменты в 2 уровня) (M2) 283 м2. 3 спальни. Современный жилой компл…
€690,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
€443,244
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
€393,100
Многоуровневые квартиры в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 55 м²
Этаж 10/2
Your dream of a seaside luxurious home is about to come true… Large variety of leisure…
€97,224

Параметры недвижимости на Кипре

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