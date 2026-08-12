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Многоуровневые квартиры на Кипре

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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Героскипу, Кипр
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Panorama Apartments — Современная средиземноморская жизнь в Героcкипу, Пафос Panorama Apa…
$727,563
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Многоуровневые квартиры в район Ларнака, Кипр
Многоуровневые квартиры
район Ларнака, Кипр
Рубин2. Проект состоит из 11 жилых блоков с 5 типами зданий уникального дизайна, предлага…
$297,462
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Этаж 1/2
D203 – 2 спальни | 3 санузла | 104 м² внутренняя + 29 м² крытая веранда | Общая крытая площа…
$714,405
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Многоуровневые квартиры 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 313 м²
Архитектура жилого комплекса вдохновлена средиземноморской атмосферой. Клубный дом состоит и…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Многоуровневые квартиры 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 553 м²
Этаж 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
Цена по запросу
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