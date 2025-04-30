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Эксклюзивный комплекс вилл в Агиос ТихоносРасположенный в престижном районе Агиос Тихонос недалеко от известного отеля Four Seasons, этот исключительный проект предлагает коллекцию из 11 роскошных вилл, каждая из которых спроектирована так, чтобы обеспечить непревзойденный комфорт, уединение…
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Застройщик
Livein Properties
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Престижный жилой комплекс, предназначенный для совершенстваИспытайте бесшовное сочетание роскоши, комфорта и инвестиционного потенциала с этим эксклюзивным жилым комплексом в одном из самых востребованных мест на Кипре. Разработанная для взыскательных покупателей, эта разработка предлагает н…
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Застройщик
Livein Properties
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Престижный деловой адрес в самом сердце ЛимассолаZafirion предлагает гармоничное сочетание современного дизайна рабочего пространства, выгодного местоположения и первоклассных удобств, что делает его идеальным выбором для компаний, ищущих престижную корпоративную штаб-квартиру или региональн…
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Застройщик
Livein Properties
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