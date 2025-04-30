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Новостройки в East Limassol Municiplaity, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
1
Гермасойя
1
Demos Agiou Athanasiou
1
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Вилла
Вилла
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
от
$7,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Эксклюзивный комплекс вилл в Агиос ТихоносРасположенный в престижном районе Агиос Тихонос недалеко от известного отеля Four Seasons, этот исключительный проект предлагает коллекцию из 11 роскошных вилл, каждая из которых спроектирована так, чтобы обеспечить непревзойденный комфорт, уединение…
Застройщик
Livein Properties
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Застройщик
Livein Properties
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Жилой комплекс Queens
Жилой комплекс Queens
Гермасойя, Кипр
от
$763,830
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 100–475 м²
12 объектов недвижимости 12
Престижный жилой комплекс, предназначенный для совершенстваИспытайте бесшовное сочетание роскоши, комфорта и инвестиционного потенциала с этим эксклюзивным жилым комплексом в одном из самых востребованных мест на Кипре. Разработанная для взыскательных покупателей, эта разработка предлагает н…
Застройщик
Livein Properties
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Застройщик
Livein Properties
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Бизнес-центр Zafirion
Бизнес-центр Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$11,30 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Престижный деловой адрес в самом сердце ЛимассолаZafirion предлагает гармоничное сочетание современного дизайна рабочего пространства, выгодного местоположения и первоклассных удобств, что делает его идеальным выбором для компаний, ищущих престижную корпоративную штаб-квартиру или региональн…
Застройщик
Livein Properties
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Застройщик
Livein Properties
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
На карте
Realting.com
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