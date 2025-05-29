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Новостройки в Episkopi Pafou, Кипр

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Вилла Almonds Villas
Вилла Almonds Villas
Епископи, Кипр
от
$556,110
Год сдачи 2026
Площадь 199 м²
1 объект недвижимости 1
Откройте для себя Almond Villas, роскошный анклав из 9 изысканных вилл, расположенных на безмятежных холмах Эпископи, Пафос, Кипр. Окруженный пышным миндалем и оливковыми деревьями, эта спокойная гавань предлагает тщательно продуманные интерьеры, залитые естественным светом. Эти виллы могут …
Ассоциация
Aviv Bit Property LTD
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