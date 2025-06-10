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Жилой комплекс Sunset Breeze

Киссонерга, Кипр
от
$1,44 млн
BTC
17.0873244
ETH
895.6197257
USDT
1 420 282.1013501
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
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ID: 26436
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Kissonergas
  • Деревня
    Киссонерга

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Sunset Breeze — Современный жилой комплекс на Кипре с видом на море
Sunset Breeze — это стильный жилой проект, расположенный в одном из престижных прибрежных районов Кипра. Современная архитектура, панорамные виды на море, просторные планировки, частные террасы и высококачественная отделка создают атмосферу уюта и элегантности. Рядом находятся пляжи, кафе, магазины, школы и городская инфраструктура. Sunset Breeze идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиции с высоким арендным потенциалом.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 240.0 – 245.0
Цена за м², USD 5,986 – 6,332
Цена квартиры, USD 1,44 млн – 1,55 млн

Местонахождение на карте

Киссонерга, Кипр

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Жилой комплекс Sunset Breeze
Киссонерга, Кипр
от
$1,44 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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