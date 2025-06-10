Жилой комплекс Sunset Breeze

Sunset Breeze — Современный жилой комплекс на Кипре с видом на море

Sunset Breeze — это стильный жилой проект, расположенный в одном из престижных прибрежных районов Кипра. Современная архитектура, панорамные виды на море, просторные планировки, частные террасы и высококачественная отделка создают атмосферу уюта и элегантности. Рядом находятся пляжи, кафе, магазины, школы и городская инфраструктура. Sunset Breeze идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиции с высоким арендным потенциалом.