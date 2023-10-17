Лимасол, Кипр

от €1,00 млн

Сдача в: 2023

УМНАЯ БАШНЯ КЛАСС ТОРГОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Коммерческое здание класса А расположено в самом сердце Лимассола, прямо в оживленном торговом центре проспекта Макариос. Это элитное архитектурное чудо сочетает в себе 8 этажей с первоклассным коммерческим пространством для 16 офисов, и все они предназначены для обеспечения максимальной устойчивости и эффективности. SMART TOWER стремится установить новые стандарты в современном дизайне. Впечатляющее лобби с двойной высотой задает тон этому ультрасовременному зданию, в то время как остекление на полной высоте на каждом этаже создает освещенную рабочую зону, которая оптимизирует комфорт и способствует сотрудничеству, предлагая широкий обзор всего города внизу. ОФИСЫ В ЛИМАССОЛЕ «УМНОЕ» СООБЩЕСТВО Имея достаточно места для двух офисов на каждом этаже, эти светящиеся рабочие зоны полностью гибки и настраиваются на площади 400 квадратных метров и предлагают пространство для компаний всех размеров и роста. Офисы SMART TOWER светлые, просторные и универсальные, и предлагают высокую экологическую осведомленность на каждом этаже, чтобы максимизировать производительность и минимизировать затраты. Каждый офис также имеет собственную просторную террасу и оборудован туалетами и мини-кухнями. FINE: 8 ОБЩИЙ СИНИЙ: 12 КОЛИЧЕСТВО ОФИСОВ: 16 ОБЩАЯ ОФИСНАЯ ОБЛАСТЬ: 214 SQM ПАРКОВКА: 56 Высота палубы: 2,85 м ОБЩИЙ РАЗМЕР: 6 132 кв АРЕНДА ЗОНА: 3457 SQM КЛАСС ТОРГОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СТАТУС СТРОИТЕЛЬСТВА: ОЖИДАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ BAUSTART: 2022 # офисы #workspaces #classaccommercialbuilding #officecyprus #Limasso