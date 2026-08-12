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Недвижимость от застройщика в Limassol Municipality, Кипр

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Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
Показать все Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
район Лимасол, Кипр
от
$456,465
Варианты отделки С отделкой
Olivea Residences Limassol | Cyprus Olivea Residences - это бутик-проект состоит всего из 10 современных квартир, расположенный в оживленном районе Agios Ioannis, Limassol. Цена: 399.000 EUR + НДС Эта квартира дает право на получение ПМЖ на Южном Кипре (ускоренная процедура). Хар…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
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Жилой комплекс Aster Residences
муниципалитет Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 62–107 м²
5 объектов недвижимости 5
Aster Residences - это престижный жилой проект, расположенный в оживленном сердце Лимассола, олицетворяющий современную городскую жизнь благодаря своему сложному дизайну и простому расположению. Этот продуманно спланированный проект включает в себя два отдельных жилых здания, каждый из котор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.0
290,595
Квартира 2 комнаты
107.0
441,662 – 461,282
Застройщик
Velment
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Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
Жилой комплекс THE EDGE
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Жилой комплекс THE EDGE
муниципалитет Лимасол, Кипр
от
$256,975
Площадь 55 м²
1 объект недвижимости 1
Элегантный жилой комплекс в Киссонерге, Пафос, расположенный на краю скалы с захватывающим видом на Средиземное море. THE EDGE предлагает 12 современных апартаментов (4 с одной спальней и 8 с двумя), спроектированных с акцентом на комфорт, эстетику и энергоэффективность класса «А». Просторны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0
259,666
Ассоциация
BitProperty
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TekceTekce
Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
Бизнес-центр Makedonias Offices
район Лимасол, Кипр
от
$16,01 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Livein Makedonias – новый стандарт корпоративного совершенстваРасположенный в одном из самых известных деловых районов Лимассола, Livein Makedonias - это современное офисное здание, предназначенное для дальновидных компаний и дальновидных инвесторов. Стратегически расположенная на главной до…
Застройщик
Livein Properties
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Застройщик
Livein Properties
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