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Продажа новостроек в Лимассоле

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Жилой комплекс Новая резиденция в одном из самых престижных районов Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в одном из самых престижных районов Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€385,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с балконами и видом на город. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Ламинат Алюминиевые окна и двери с двойным остеклением Кухонная мебель Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе, в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры, включая школы, супермаркеты, банки, кафе, рестораны и торговые центры.
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой в престижном районе, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой в престижном районе, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€290,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с верандами и парковочными местами. Окончание строительства - апрель 2025 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром Лимассола и всей необходимой инфраструктурой.
Бизнес-центр SMART TOWER
Бизнес-центр SMART TOWER
Лимасол, Кипр
от
€1,00 млн
Сдача в: 2023
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
УМНАЯ БАШНЯ КЛАСС ТОРГОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Коммерческое здание класса А расположено в самом сердце Лимассола, прямо в оживленном торговом центре проспекта Макариос. Это элитное архитектурное чудо сочетает в себе 8 этажей с первоклассным коммерческим пространством для 16 офисов, и все они предназначены для обеспечения максимальной устойчивости и эффективности. SMART TOWER стремится установить новые стандарты в современном дизайне. Впечатляющее лобби с двойной высотой задает тон этому ультрасовременному зданию, в то время как остекление на полной высоте на каждом этаже создает освещенную рабочую зону, которая оптимизирует комфорт и способствует сотрудничеству, предлагая широкий обзор всего города внизу. ОФИСЫ В ЛИМАССОЛЕ «УМНОЕ» СООБЩЕСТВО Имея достаточно места для двух офисов на каждом этаже, эти светящиеся рабочие зоны полностью гибки и настраиваются на площади 400 квадратных метров и предлагают пространство для компаний всех размеров и роста. Офисы SMART TOWER светлые, просторные и универсальные, и предлагают высокую экологическую осведомленность на каждом этаже, чтобы максимизировать производительность и минимизировать затраты. Каждый офис также имеет собственную просторную террасу и оборудован туалетами и мини-кухнями. FINE: 8 ОБЩИЙ СИНИЙ: 12 КОЛИЧЕСТВО ОФИСОВ: 16 ОБЩАЯ ОФИСНАЯ ОБЛАСТЬ: 214 SQM ПАРКОВКА: 56 Высота палубы: 2,85 м ОБЩИЙ РАЗМЕР: 6 132 кв АРЕНДА ЗОНА: 3457 SQM КЛАСС ТОРГОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СТАТУС СТРОИТЕЛЬСТВА: ОЖИДАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ BAUSTART: 2022 # офисы #workspaces #classaccommercialbuilding #officecyprus #Limasso
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Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€530,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с большими террасами и парковочными местами. Пентхаус имеет сад на крыше. Закрытая резиденция располагает парковкой. Окончание строительства - апрель 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Пляж - 1,9 км Супермаркет - 500 метров
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном в престижном развивающемся районе, рядом с морем и полем для гольфа, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном в престижном развивающемся районе, рядом с морем и полем для гольфа, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€253,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с большими верандами. Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом и сауной. Окончание строительства - октябрь 2025 года. Особенности квартир Каждая квартира включает просторную гостиную и столовую с красивой встроенной кухней. Удобства и оснащение в доме Встроенные кухни от европейских брендов Ламинат Плиточный пол в ванных комнатах Бронированные входные двери Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна Панорамные окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с единственным на Кипре казино-курортом, напротив крупного торгового центра. Поле для гольфа на 18 лунок - 2 минуты Пляж - 2 минуты Древний Курион - 15 минут езды Старый город и крупнейший яхт-клуб - 5 минут езды
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе, рядом с центром Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе, рядом с центром Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€275,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с верандами и парковочными местами. Пентхаусы имеют сады на крыше. Окончание строительства - апрель 2025 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром Лимассола и всей необходимой инфраструктурой.
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€400,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами. Пентхаусы располагают террасой на крыше. Окончание строительства - июль 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 4 минутах от казино, в 5 минутах от торгового центра, пляжа и гавани.
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