Предлагаются апартаменты и пентхаусы с балконами и видом на город.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Ламинат
Алюминиевые окна и двери с двойным остеклением
Кухонная мебель
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры, включая школы, супермаркеты, банки, кафе, рестораны и торговые центры.
Предлагаются апартаменты с верандами и парковочными местами.
Окончание строительства - апрель 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Лимассола и всей необходимой инфраструктурой.
УМНАЯ БАШНЯ
КЛАСС ТОРГОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Коммерческое здание класса А расположено в самом сердце Лимассола, прямо в оживленном торговом центре проспекта Макариос. Это элитное архитектурное чудо сочетает в себе 8 этажей с первоклассным коммерческим пространством для 16 офисов, и все они предназначены для обеспечения максимальной устойчивости и эффективности.
SMART TOWER стремится установить новые стандарты в современном дизайне. Впечатляющее лобби с двойной высотой задает тон этому ультрасовременному зданию, в то время как остекление на полной высоте на каждом этаже создает освещенную рабочую зону, которая оптимизирует комфорт и способствует сотрудничеству, предлагая широкий обзор всего города внизу.
ОФИСЫ В ЛИМАССОЛЕ
«УМНОЕ» СООБЩЕСТВО
Имея достаточно места для двух офисов на каждом этаже, эти светящиеся рабочие зоны полностью гибки и настраиваются на площади 400 квадратных метров и предлагают пространство для компаний всех размеров и роста. Офисы SMART TOWER светлые, просторные и универсальные, и предлагают высокую экологическую осведомленность на каждом этаже, чтобы максимизировать производительность и минимизировать затраты. Каждый офис также имеет собственную просторную террасу и оборудован туалетами и мини-кухнями.
FINE: 8
ОБЩИЙ СИНИЙ: 12
КОЛИЧЕСТВО ОФИСОВ: 16
ОБЩАЯ ОФИСНАЯ ОБЛАСТЬ: 214 SQM
ПАРКОВКА: 56
Высота палубы: 2,85 м
ОБЩИЙ РАЗМЕР: 6 132 кв
АРЕНДА ЗОНА: 3457 SQM
КЛАСС ТОРГОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
СТАТУС СТРОИТЕЛЬСТВА: ОЖИДАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ
BAUSTART: 2022
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Предлагаются квартиры с большими террасами и парковочными местами.
Пентхаус имеет сад на крыше.
Закрытая резиденция располагает парковкой.
Окончание строительства - апрель 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 1,9 км
Супермаркет - 500 метров
Предлагаются квартиры с большими верандами.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом и сауной.
Окончание строительства - октябрь 2025 года.
Особенности квартир
Каждая квартира включает просторную гостиную и столовую с красивой встроенной кухней.
Удобства и оснащение в доме
Встроенные кухни от европейских брендов
Ламинат
Плиточный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна
Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с единственным на Кипре казино-курортом, напротив крупного торгового центра.
Поле для гольфа на 18 лунок - 2 минуты
Пляж - 2 минуты
Древний Курион - 15 минут езды
Старый город и крупнейший яхт-клуб - 5 минут езды
Предлагаются апартаменты с верандами и парковочными местами.
Пентхаусы имеют сады на крыше.
Окончание строительства - апрель 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Лимассола и всей необходимой инфраструктурой.
Предлагаются апартаменты с террасами.
Пентхаусы располагают террасой на крыше.
Окончание строительства - июль 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 4 минутах от казино, в 5 минутах от торгового центра, пляжа и гавани.