Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.

Aphrodite House Larnaca | Cyprus
Aphrodite House — это не просто жилой комплекс, а новая философия жизни, в которой современность, комфорт и приватность создают уникальное пространство для тех, кто ценит стиль, инновации и качество.
Проект обещает стать новой жемчужиной Ларнаки и одним из самых интересных комплексов на острове.
Инфраструктура комплекса: подземного паркинга, бассейна, тренажерного зала и спа-центра, зеленые зоны.
Цена: от 269.000 EUR до 439.000 EUR
Эти квартиры дает право на получение ПМЖ на Южном Кипре (ускоренная процедура).
Характеристики квартир:
Оснащение квартир:
В шаговой доступности от участка застройки находятся школы, детские сады, супермаркеты, магазины, образовательные центры и медицинские учреждения.
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