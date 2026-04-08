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Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.

муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$340,919
BTC
4.0551633
ETH
212.5484450
USDT
337 061.3033828
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
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ID: 38183
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Ларнака
  • Город
    муниципалитет Ларнака

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Aphrodite House Larnaca | Cyprus

Aphrodite House — это не просто жилой комплекс, а новая философия жизни, в которой современность, комфорт и приватность создают уникальное пространство для тех, кто ценит стиль, инновации и качество.

Проект обещает стать новой жемчужиной Ларнаки и одним из самых интересных комплексов на острове.

Инфраструктура комплекса: подземного паркинга, бассейна, тренажерного зала и спа-центра, зеленые зоны.

Цена: от 269.000 EUR до 439.000 EUR

Эти квартиры дает право на получение ПМЖ на Южном Кипре (ускоренная процедура).

Характеристики квартир:

  • Планировки 2+1
  • Общая площадь: 100 м2 - 131 м2
  • Внутренняя площадь: 80 м2
  • Балкон: 20 м2
  • Терраса на крыше: 22 м2 - 31 м1
  • 2 спальни
  • 2 ванные комнаты
  • Парковка

Оснащение квартир:

  • Кондиционеры
  • Встроенные кухни и шкафы
  • Итальянская мебель в стиле скандинавского минимализма
  • Декоративные подвесные потолки с минимальным количеством светильников
  • Электрические полотенцесушители для душевых и ванн
  • Окно от пола до потолка

В шаговой доступности от участка застройки находятся школы, детские сады, супермаркеты, магазины, образовательные центры и медицинские учреждения.
 

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

муниципалитет Ларнака, Кипр
Досуг

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Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$340,919
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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