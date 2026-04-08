Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.

Aphrodite House Larnaca | Cyprus

Aphrodite House — это не просто жилой комплекс, а новая философия жизни, в которой современность, комфорт и приватность создают уникальное пространство для тех, кто ценит стиль, инновации и качество.

Проект обещает стать новой жемчужиной Ларнаки и одним из самых интересных комплексов на острове.

Инфраструктура комплекса: подземного паркинга, бассейна, тренажерного зала и спа-центра, зеленые зоны.

Цена: от 269.000 EUR до 439.000 EUR

Эти квартиры дает право на получение ПМЖ на Южном Кипре (ускоренная процедура).

Характеристики квартир:

Планировки 2+1

Общая площадь: 100 м2 - 131 м2

Внутренняя площадь: 80 м2

Балкон: 20 м2

Терраса на крыше: 22 м2 - 31 м1

2 спальни

2 ванные комнаты

Парковка

Оснащение квартир:

Кондиционеры

Встроенные кухни и шкафы

Итальянская мебель в стиле скандинавского минимализма

Декоративные подвесные потолки с минимальным количеством светильников

Электрические полотенцесушители для душевых и ванн

Окно от пола до потолка

В шаговой доступности от участка застройки находятся школы, детские сады, супермаркеты, магазины, образовательные центры и медицинские учреждения.



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.