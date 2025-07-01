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Новостройки в Konia, Кипр

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Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Konia, Кипр
от
$1,24 млн
Площадь 475 м²
2 объекта недвижимости 2
KONIA THEA — это роскошный жилой проект, состоящий всего из двух уникально спроектированных вилл, расположенных в престижном районе Кония на западной окраине Пафоса. Каждая вилла предлагает непрерывный вид на море и впечатляющие закаты, а также приватность, тишину и ощущение простора. Виллы …
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Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Konia, Кипр
от
$679,766
Площадь 450–570 м²
2 объекта недвижимости 2
KONIA PANTHEA — это эксклюзивный жилой проект, включающий всего 3 современные виллы, расположенные в престижном и тихом районе Кония, всего в 1 км от центра Пафоса. Каждая вилла спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и гармонию с природой: просторные интерьеры, панорамные виды на …
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Жилой комплекс FAIRVIEW
Жилой комплекс FAIRVIEW
Konia, Кипр
от
$516,648
3 объекта недвижимости 3
FAIRVIEW — Современные виллы в жилом районе Конья, Пафос FAIRVIEW — это коллекция стильных и энергоэффективных вилл с 3 и 4 спальнями в престижной локации Конья, всего в 5 минутах от центра Пафоса и моря. Каждая вилла предлагает просторную планировку, высококачественную отделку, энергоэффек…
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