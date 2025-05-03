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Долгосрочная аренда квартир на Кипре

муниципалитет Пафос
4
Никосия
32
муниципалитет Ларнака
14
муниципалитет Лимасол
66
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302 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
The building offers an elegant and distinctive architectural presence, while also blending w…
$2,994
в месяц
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/8
Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и довольно близком районе т…
$4,394
в месяц
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Квартира 1 спальня в район Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
район Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
65 кв.м., просторная однокомнатная квартира в самом центре города Лимассол. Апартаменты рас…
$1,756
в месяц
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$13,078
в месяц
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Очень центральная 3-комнатная квартира в Лимассоле недалеко от проспекта Макариоса 167sq м 2…
$2,744
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Аренда: 2 спальные апартаменты АГИОС АТАНАСИОС 2 кровать + 2 ванна 90 кв.м внутренняя + 35 к…
$2,086
в месяц
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Красивая и спокойная квартира в туристической зоне Агиос Тихонас / Парекклисия в Лимассоле. …
$2,744
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 3/3
Добро пожаловать в эту очаровательную 2-комнатную квартиру, расположенную в самом сердце Зак…
$2,415
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3
Новая 2-комнатная квартира в аренду 2 ванные комнаты 3-й этаж 80 кв.м внутренняя крытой пло…
$2,415
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Двухкомнатная квартира в Агиос Атанасиос / Лимассол, 83 м2, веранда 14 м2, хранилище, крытый…
$2,086
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная 2-комнатная квартира расположена в самом сердце Неаполиса, одного из самых яр…
$2,634
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 3
This stylish modern project is located in one of Limassol’s best neighborhoods, Papas, which…
$5,045
в месяц
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Совершенно новые 2-х и 2-х ванные апартаменты - 3-й этаж - Kato Polemidia - полностью меблир…
$1,756
в месяц
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Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Welcome to this exceptional three-bedroom contemporary penthouse located in the tranquil sub…
$408,683
в месяц
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Exuding opulence and elegance, this superb ground-floor residence nestled in the esteemed Li…
$2,180
в месяц
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Самое знаковое новое здание Никосии предлагает полностью меблированные и обслуживаемые апарт…
$2,772
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
For rent 2-bedroom partially furnished apartment in a great area of Nicosia, Acropoli. The a…
$1,090
в месяц
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Квартира 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трехкомнатная квартира расположена в самом сердце Лимассола. Квартира полностью меблирована…
$1,647
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$4,904
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,596
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3
Трехкомнатный пентхаус с частной крышей предлагает захватывающий панорамный вид. Расположенн…
$2,525
в месяц
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в эту очаровательную квартиру с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, идеально…
$1,647
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти двухкомнатные апартаменты в Лимассоле предлагают удобное и практичное жилое пространство…
$2,195
в месяц
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
This super luxurious 4-bedroom wholefloor penthouse for rent in Central Nicosia offers a ran…
$2,943
в месяц
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
While this residential building in Nicosia can certainly function as a residence, the lifest…
$10,898
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта современная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Агиос Спиридон, …
$1,873
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Welcome to an exceptional brand-new whole-floor apartment boasting an extraordinary panorami…
$2,180
в месяц
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Квартира 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные 3-спальные апартаменты в прайм-локации Просторная и стильная 3-комнатная квартир…
$1,976
в месяц
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Квартира 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Luxury 2 Bedroom Floor Apartment for Rent plus maids room. Very quiet residential area ar Ar…
$1,744
в месяц
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Эта светлая и воздушная квартира доступна для аренды в спокойном комплексе, всего в нескольк…
$1,483
в месяц
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