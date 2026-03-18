Квартира в новостройке Libro Residence

Проект, разработанный Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia, представляет собой жилой комплекс, состоящий из 8 эксклюзивных апартаментов, спроектированных с учетом элегантности, комфорта и энергоэффективности.
Расположение: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)
Стоимость: от € 415 000
Статус: Строительство (завершение к октябрю 2026 года)
Тип: 2-комнатная квартира с 2 ванными комнатами
Виды: вид на море и горы
Особенности; Спецификации:
• Современный дизайн; качественная отделка
Класс энергоэффективности: A
• усилитель лифта; контролируемый доступ
• Частный крытый парковочный усилитель; складское помещение
• Фотоэлектрические панели
• Просторный балкон
• VRV; система подогрева пола
• садовые и ландшафтные зоны