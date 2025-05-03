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Долгосрочная аренда вилл на Кипре

Пейя
8
Гермасойя
3
Вилла Удалить
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31 объект найдено
Вилла 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Смешивая гармоничную архитектуру с красотой природы, этот исключительный проект переопределя…
$3,293
в месяц
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Вилла 5 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Дом с 5 спальнями в аренду, расположенный на вершине Паниотиса в Лимассоле, предлагает потря…
$4,940
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пиргос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла предлагает 4 спальни, каждая со своей террасой и невероятным видом, 4 ванные комнаты, …
$7,684
в месяц
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Вилла 3 спальни в Каллепея, Кипр
Вилла 3 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположен в тихом жилом районе с пешей доступности ко всем удобствам. Открытый план прожива…
$1,647
в месяц
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Вилла 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Crown Plaza Villa Okeanidos Seafront Ag.Athanasios Верхний этаж: - 2 очень большие спальни …
$7,140
в месяц
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Вилла 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Добро пожаловать на эту изысканную виллу, расположенную в престижном районе Агиос Тихонас в …
$32,931
в месяц
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
вилла 3b Коралловый залив. со всей необходимой мебелью и новой техникой в закрытом комплексе…
$3,074
в месяц
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Вилла 6 спален в Мутайяка, Кипр
Вилла 6 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Особняк является эксклюзивной собственностью, расположенной в одном из самых престижных райо…
$29,638
в месяц
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Потрясающая вилла с 3 спальнями с частным садом для аренды Эта элегантная вилла с 3 спальня…
$8,233
в месяц
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Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
5 вилл с ванной комнатой в Пейе, с бассейном, новыми электрическими устройствами, новыми кон…
$4,391
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Потрясающая 4-комнатная вилла в Пейе Добро пожаловать в Ocean Pearls, роскошную виллу, расп…
$7,684
в месяц
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Вилла в Мутайяка, Кипр
Вилла
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2
Эта великолепная вилла, расположенная на престижных холмах Калогирои в Лимассоле, предлагает…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Пиргос, Кипр
Вилла 6 спален
Пиргос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
FLEUR DE MER N-3 - NEXT TO PARKLANE Земля 260 m2, Крытая площадь Дом + подвал 246 м2, Крыша…
$7,684
в месяц
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Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 2
Роскошная вилла с 3 спальнями для аренды в Героскипу, Пафос Эта изысканная вилла с 3 спальн…
$4,391
в месяц
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Вилла 5 спален в Пареклисия, Кипр
Вилла 5 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Это для красивой, просторной отдельно стоящей виллы, которая расположена в тихом и безопасно…
$7,135
в месяц
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Вилла 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Вилла 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Эта потрясающая недвижимость предлагает красивый сад, который идеально подходит для отдыха и…
$4,391
в месяц
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Вилла 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Смешивая гармоничную архитектуру с красотой природы, этот исключительный проект переопределя…
$3,293
в месяц
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Аренда роскошной виллы, 3 спальни, 2 ванные комнаты. Супер расположение с потрясающим видом…
$6,037
в месяц
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Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Для аренды: 5 Спальня Отдельный угловой дом в Пейя, Пафос. - Закрытая площадь: 240 м2. -5 с…
$3,293
в месяц
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Вилла 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
Смешивая гармоничную архитектуру с красотой природы, этот исключительный проект переопределя…
$3,293
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новая роскошная вилла, построенная в июле 2022 года: Удивительный вид на море и горы. 3-10…
$4,380
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Вилла 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Смешивая гармоничную архитектуру с красотой природы, этот исключительный проект переопределя…
$3,293
в месяц
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Вилла 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
290 мест! Построено 2012 4 спальни 2 ванные комнаты! Парковка 2 склада большой подвал с одни…
$2,746
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
вилла 3b Коралловый залив. со всей необходимой мебелью и новой техникой в закрытом комплексе…
$6,037
в месяц
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Вилла 5 спален в район Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
5 спальня, Новая сборка, Unfurnished, Напольное отопление, Vrv A/c, Alarm/CCTV, Сауна, джаку…
$27,461
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Вилла 5 спален в Oroklini, Кипр
Вилла 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
5 спален дома с бассейном и центральным отоплением в Ороклини. Отличное расположение с легки…
$2,031
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Вилла 5 спален в Паралимни, Кипр
Вилла 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Вилла в традиционном стиле 5 Bed на огромном участке Если вы ищете виллу в традиционном с…
$7,135
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Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта вилла с 3 спальнями оснащена системой солнечной энергии, усовершенствованной системой си…
$4,391
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Вилла 4 спальни в Oroklini, Кипр
Вилла 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Ищете просторный, современный и стильный дом для аренды? Ваш поиск заканчивается здесь! Эта …
$2,744
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Вилла 4 спальни в Minden, Кипр
Вилла 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-комнатный дом для аренды - спокойное место! Этот современный 4-комнатный дом, построенный…
$1,976
в месяц
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