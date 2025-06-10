Жилой комплекс Noble

Эта элегантная квартира с двумя спальнями расположена в комплексе Noble — бутик-здании всего на шесть эксклюзивных резиденций, идеально расположенном между Старым городом и пляжем в Пафосе. Квартира спроектирована в современном стиле: открытая планировка, балконы с видом на море, высококачественная отделка, скрытая система кондиционирования, частная парковка и охраняемый доступ. Просторные светлые помещения и продуманный дизайн делают её отличным выбором для комфортной жизни или выгодной инвестиции в одном из самых привлекательных районов города.