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Жилой комплекс Noble

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$321,784
BTC
3.8275607
ETH
200.6188188
USDT
318 143.1911770
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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ID: 26430
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

О комплексе

Эта элегантная квартира с двумя спальнями расположена в комплексе Noble — бутик-здании всего на шесть эксклюзивных резиденций, идеально расположенном между Старым городом и пляжем в Пафосе. Квартира спроектирована в современном стиле: открытая планировка, балконы с видом на море, высококачественная отделка, скрытая система кондиционирования, частная парковка и охраняемый доступ. Просторные светлые помещения и продуманный дизайн делают её отличным выбором для комфортной жизни или выгодной инвестиции в одном из самых привлекательных районов города.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 107.0
Цена за м², USD 3,007
Цена квартиры, USD 321,784
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 108.0
Цена за м², USD 3,990 – 4,310
Цена квартиры, USD 430,961 – 465,438

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Noble
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$321,784
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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