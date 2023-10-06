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Дуплексы на Кипре

Лимасол
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7 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a в Tsada, Кипр
Дуплекс 2 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Новый дуплексный дизайн - это двухуровневая квартира, которая создает пространство и уединен…
€960,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
€116,000
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с садом, с детской площадкой в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с садом, с детской площадкой
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€431,500
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с рестораном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с рестораном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€433,000
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с крытым бассейном в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с крытым бассейном
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
€243,000
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект в нашем каталоге расположившийся в одном из самых зеленых реги…
€86,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект в нашем каталоге расположившийся в одном из самых зеленых реги…
€73,000

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
с бассейном
недорогая
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