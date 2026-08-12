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Дуплексы на Кипре

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муниципалитет Пафос
6
муниципалитет Лимасол
10
Koinoteta Agiou Tychona
4
Гермасойя
17
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47 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Добро пожаловать на вершину современного дизайнера, живущего в самом востребованном бутик-ко…
$1,84 млн
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 296 м²
Этаж 13/16
It is the first and only complex in Paphos with high-rise buildings, located on the first li…
$4,68 млн
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Дуплекс 2 спальни в Цада, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/2
This exquisite single-level residence captures the timeless charm of living, blending modern…
$982,388
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 273 м²
Этаж 11/16
It is the first and only complex in Paphos with high-rise buildings, located on the first li…
$4,56 млн
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Дуплекс 2 спальни в Tsada, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Инвестиционные выгоды Эзуза Сьюты — это больше, чем просто безопасная и безопасная инвестици…
$1,01 млн
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Дуплекс 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 202 м²
Двухуровневая квартира с частным входом Эти современные двухэтажные апартаменты имеют ориги…
$1,28 млн
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Площадь 262 м²
Этаж 1/4
2 BEDROOM APARTMENT - роскошное пространство, созданное для изысканной современной жизни Вве…
$2,32 млн
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Дуплекс 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Этот роскошный дуплекс с 3 спальнями расположен в одном из самых эксклюзивных прибрежных рай…
$2,21 млн
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 2/3
Contemporary 2-Bedroom Apartments in Germasogeia, Limassol This boutique three-storey buildi…
$619,458
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 288 м²
Этаж 9/16
It is the first and only complex in Paphos with high-rise buildings, located on the first li…
$4,59 млн
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Дуплекс 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 2
Стильные двухуровневые дуплексные апартаменты, предлагающие 115 м2 крытой жилой площади, вер…
$380,104
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Этаж 24/24
4-комнатная квартира Жизнь и ужин Квартира открывается в большой жилой и столовой открытой п…
$7,56 млн
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 3
Contemporary 2-Bedroom Apartments in Germasogeia, Limassol This boutique three-storey buildi…
$540,742
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Дуплекс 2 спальни в район Ларнака, Кипр
Дуплекс 2 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-Bedroom Apartments – Livadia, Larnaca The 2-bedroom residences offer an elevated sense of …
$284,560
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Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$6,37 млн
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Дуплекс 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Эта просторная 4-комнатная квартира, расположенная в очень востребованной туристической зоне…
$679,580
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Дуплекс 2 спальни в Цада, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/2
This exquisite single-level residence captures the timeless charm of living, blending modern…
$1,02 млн
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Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и довольно близком районе т…
$2,95 млн
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Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$7,17 млн
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Дуплекс 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Двухкомнатная квартира - современный комфорт в сердце мира, Пафос Эта элегантная двухкомнатн…
$559,448
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Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Еще один совершенно новый роскошный проект с апартаментами бизнес-класса, расположенный в ту…
$1,21 млн
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Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$7,17 млн
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и довольно близком районе т…
$2,30 млн
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Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Исключительная возможность владеть просторной двухэтажной квартирой в одном из самых престиж…
$553,739
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Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 171 м²
Этаж 2/7
Трехкомнатная квартира – изысканная прибрежная роскошь Трехкомнатная квартира представляет с…
$1,12 млн
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Дуплекс 3 спальни в Продромос, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Продается просторный внеплановый дуплекс, расположенный в тихом районе Продромоса. Это свойс…
$4,83 млн
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и довольно близком районе т…
$2,30 млн
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Дуплекс 3 спальни в Продромос, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Продается просторный внеплановый дуплекс, расположенный в тихом районе Продромоса. Это свойс…
$4,83 млн
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Современные 2-комнатные апартаменты в Гермасогии, Лимассол Это бутик-трехэтажное здание всег…
$516,785
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Продается очаровательный дуплекс, расположенный в желательном районе Potamos Germasogeias. Э…
$749,009
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Параметры недвижимости на Кипре

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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