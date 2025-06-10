Жилой комплекс TWINS

TWINS — это стильный жилой проект, состоящий из двух зданий на 25 апартаментов, расположенный в пешей доступности от Старого города Пафоса и всего в 3 минутах езды от пляжей Като Пафоса. Энергосберегающие технологии, панорамные окна от пола до потолка, система VRV кондиционирования и тёплые полы (опция) обеспечивают высокий уровень комфорта. Просторные квартиры с индивидуально спроектированными кухнями, большими плиточными полами и качественной сантехникой идеально подходят для жизни или инвестиций в самом сердце города.