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Жилой комплекс TWINS

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$438,319
BTC
5.2137143
ETH
273.2730558
USDT
433 358.9567401
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 26403
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

TWINS — это стильный жилой проект, состоящий из двух зданий на 25 апартаментов, расположенный в пешей доступности от Старого города Пафоса и всего в 3 минутах езды от пляжей Като Пафоса. Энергосберегающие технологии, панорамные окна от пола до потолка, система VRV кондиционирования и тёплые полы (опция) обеспечивают высокий уровень комфорта. Просторные квартиры с индивидуально спроектированными кухнями, большими плиточными полами и качественной сантехникой идеально подходят для жизни или инвестиций в самом сердце города.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 98.0
Цена за м², USD 4,473
Цена квартиры, USD 438,319

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс TWINS
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$438,319
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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