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Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$268,396
BTC
3.1925166
ETH
167.3334460
USDT
265 358.9369664
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Квартиры Квартиры
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ID: 26364
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

О комплексе

UNIVERSAL ARIAD — комфортабельная студия в центре Пафоса
Современный жилой комплекс в районе Universal (Пафос) — одном из самых востребованных для аренды и постоянного проживания. Студия в комплексе UNIVERSAL ARIAD сочетает стильный дизайн, энергоэффективность и функциональность. В распоряжении жильцов — бассейн с переливом, ландшафтный сад, снек-бар и зелёная зона напротив, открывающая вид на море. В шаговой доступности — супермаркет, рестораны, университет, частная больница и пляж. Идеально для жизни, отдыха или инвестиций.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 59.0
Цена за м², USD 4,549
Цена квартиры, USD 268,396

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$268,396
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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