Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD

UNIVERSAL ARIAD — комфортабельная студия в центре Пафоса

Современный жилой комплекс в районе Universal (Пафос) — одном из самых востребованных для аренды и постоянного проживания. Студия в комплексе UNIVERSAL ARIAD сочетает стильный дизайн, энергоэффективность и функциональность. В распоряжении жильцов — бассейн с переливом, ландшафтный сад, снек-бар и зелёная зона напротив, открывающая вид на море. В шаговой доступности — супермаркет, рестораны, университет, частная больница и пляж. Идеально для жизни, отдыха или инвестиций.