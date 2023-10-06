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Дома с видом на море на Кипре

Пейя
149
Сообщество Святого Тихона
77
Героскипу
64
Лимасол
60
Сообщество Мандрия
58
Polis Chrysochous
54
Паралимни
49
Tsada
45
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1 118 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кипр, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кипр, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
В Бахчели недвижимость пользуется повышенным спросом среди иностранных граждан. И это неуди…
€1,15 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кипр, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кипр, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 113 м²
Роскошная вилла 113,5 м² + 33 м² терраса в элитном комплексе на первой линии от моря. Ко…
€732,664
Вилла 3 комнаты с террасой, с садом, у моря в Кипр, Кипр
Вилла 3 комнаты с террасой, с садом, у моря
Кипр, Кипр
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Вилла 2+1 80 м² с частным бассейном в элитном комплексе в 300 метрах от пляжа. Комплекс ра…
€403,824
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 1 169 м²
Этаж 23/25
На данный момент это настоящая жемчужина на рынке Кипра. Судя по всему, это самая прибыльная…
€10,59 млн
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой в Церковное Сообщество, Кипр
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 8
Площадь 1 082 м²
Этаж 18/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€16,00 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в AJ11-12, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
AJ11-12, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 168 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кипр, Кипр
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кипр, Кипр
Добро пожаловать на красивый Кипр - остров с безукоризненными пляжами, удивительной культуро…
€426,686
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с 4 спальнями. (V11) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце п…
€895,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с гаражом в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с гаражом
Героскипу, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с 3 спальнями. (V5) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце по…
€825,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в AK, Кипр
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
AK, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Carob Hill приглашает вас в невероятно красивое место с его стильно оформленными резиденциям…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на город в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€740,000
Дом 3 спальни с видом на море, с видом на город в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с видом на море, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€620,000

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