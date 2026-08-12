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Дома у моря на Кипре

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муниципалитет Пафос
386
муниципалитет Ларнака
70
Пейя
519
Айя-Напа
109
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126 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
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Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Эти резиденции образуют тщательно разработанную коллекцию современных вилл, ориентированных …
$2,59 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Шестикомнатное святилище изысканной элегантности. С широким панорамным видом и в окружении з…
$1,26 млн
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Дом 3 спальни в Куклия, Кипр
Дом 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Откройте для себя изысканное средиземноморское жилье с этой престижной роскошной виллой с 3 …
$2,13 млн
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Дом 5 спален в Арму, Кипр
Дом 5 спален
Арму, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Продается потрясающий отдельно стоящий дом, расположенный в мирной деревне Арму. Эта простор…
$865,839
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 525 м²
Непревзойденный жизненный опыт, с щедрым 525 кв.м. жилой площади, расположенной на обширном …
$3,43 млн
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Дом 3 комнаты в Пейя, Кипр
Дом 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Виллы Коккинос Расположенные в тихом месте, всего в 5 минутах езды от песчаных берегов Ко…
$543,338
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла 6 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Расположенный на живописных холмах деревни Пейя, проект Peyia Panorama Villas от Stasis Esta…
$909,376
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
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Дом 4 спальни в Ая Марина Хрисохус, Кипр
Дом 4 спальни
Ая Марина Хрисохус, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Расположенная в мирных холмах района Agia Marina недалеко от Полиса, эта исключительная каме…
$2,63 млн
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Дом 4 спальни в Цада, Кипр
Дом 4 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Продается роскошный отдельно стоящий дом с беспрепятственным видом на море и частным бассейн…
$897,513
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Дом 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Жилая приморская застройка в Пафосе Это премиальный прибрежный жилой проект в Пафосе с инди…
$1,21 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями расположена в красивом районе Конья и может похва…
$2,46 млн
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Особняк 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Роскошный пляжный мезонет для продажи в туристическом районе Гермасойя, Лимассол. Эта полнос…
$951,883
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Умный дом с панорамным видом на море Особенности собственности: Спальни: 6 просторных спален…
$5,16 млн
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Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Эта современная 4-спальная недвижимость с отдельным кварталом горничных и не жалела средств,…
$2,27 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Собственность Описание Откройте для себя эту элегантную и исключительно просторную 4-комнат…
$3,42 млн
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Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Откройте для себя исключительную возможность приобрести просторную и элегантную полуотдельну…
$671,880
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Роскошная ультрасовременная вилла с 4 спальнями, расположенная в районе Агиос Тихонас в Лима…
$3,72 млн
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Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$806,625
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Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных рай…
$576,161
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Вилла в Писсури, Кипр
Вилла
Писсури, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Исключительная возможность владеть роскошной отдельно стоящей виллой в красивой, тихой и вос…
$1,37 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Эта выдающаяся недвижимость была построена по очень высоким спецификациям и предлагает конфи…
$6,88 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошная 4-спальная прибрежная вилла в Пафосе - всего в 300 метрах от пляжа Эта исключител…
$2,94 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Расположенный в очаровательной деревне Конья Недвижимость предлагает главный жизненный опыт …
$668,428
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Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Для продажи: это современное, готовое к ключу бунгало в красивом Полис Хризохус предлагает и…
$403,313
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 837 м²
Расположенные в престижном жилом районе Айос Тихонас, недалеко от шоссе и у входа в Лимассол…
$4,51 млн
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Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 465 м²
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями с дополнительной комнатой горничной расположена в тихом …
$3,44 млн
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Дом 4 спальни в Ая Марина Хрисохус, Кипр
Дом 4 спальни
Ая Марина Хрисохус, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Расположенная в мирных холмах района Agia Marina недалеко от Полиса, эта исключительная каме…
$2,63 млн
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Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот идеальный дом сочетает в себе изящную архитектуру и стильные интерьеры, обеспечивая рос…
$808,116
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