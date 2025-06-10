  1. Realting.com
  3. муниципалитет Пафос
  4. Жилой комплекс Almond Tree Villas

от
$1,35 млн
BTC
16.0579812
ETH
841.6674517
USDT
1 334 724.0828715
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
ID: 27569
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Вилла Almond Tree - это изысканный образец роскоши и удобства в самом сердце Пафоса. Использование в его конструкции высококачественных материалов, таких как камень, бетон со светлой поверхностью и дерево, обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность.  Вилла разделена на 3 этажа, с 4 спальнями, 4 ванными комнатами и частным лифтом для дополнительного удобства. Изюминкой виллы является сад на крыше с бассейном и площадкой для барбекю, который может стать идеальным местом для развлечения гостей, отдыха и наслаждения захватывающими дух видами.  Месторасположение непревзойденное, всего в 200 метрах от ратуши, школ, правительственных учреждений и центральной площади Пафоса.  Просторный и хорошо продуманный интерьер виллы выполнен в элегантном стиле, а ориентация обеспечивает полное уединение. Кроме того, захватывающий вид на город и море, открывающийся с виллы, делает ее идеальным местом для проживания.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 255.0
Цена за м², USD 5,294
Цена квартиры, USD 1,35 млн

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Показать контакты
