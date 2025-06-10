Жилой комплекс Almond Tree Villas

Вилла Almond Tree - это изысканный образец роскоши и удобства в самом сердце Пафоса. Использование в его конструкции высококачественных материалов, таких как камень, бетон со светлой поверхностью и дерево, обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность. Вилла разделена на 3 этажа, с 4 спальнями, 4 ванными комнатами и частным лифтом для дополнительного удобства. Изюминкой виллы является сад на крыше с бассейном и площадкой для барбекю, который может стать идеальным местом для развлечения гостей, отдыха и наслаждения захватывающими дух видами. Месторасположение непревзойденное, всего в 200 метрах от ратуши, школ, правительственных учреждений и центральной площади Пафоса. Просторный и хорошо продуманный интерьер виллы выполнен в элегантном стиле, а ориентация обеспечивает полное уединение. Кроме того, захватывающий вид на город и море, открывающийся с виллы, делает ее идеальным местом для проживания.