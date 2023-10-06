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20 объектов найдено
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Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Kouklia, Кипр
4
4
2
Новый проект и лаку; Лучшего гольф курот Европы 2018 год и раку; по ферси международной спуц…
€2,40 млн
Рекомендовать
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство, с VillaCyprus, с LuxuriousNicosia
Строволос, Кипр
4
3
7 722 м²
2
ЗОЛОТОЙ ДОМ 2 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. Роскошная вил…
€230,000
Рекомендовать
Особняк 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
227 м²
€239,469
Рекомендовать
Особняк 4 спальни с видом на море, с бассейном, с садом
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
350 м²
€1,12 млн
Рекомендовать
Особняк с парковкой, с мебелью, с видом на море
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
€11,40 млн
Рекомендовать
Особняк 4 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
4
4
290 м²
€541,655
Рекомендовать
Особняк 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
240 м²
€513,147
Рекомендовать
Особняк 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
220 м²
€307,888
Рекомендовать
Особняк 3 спальни с садом, с видом на горы, с камином
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
180 м²
€205,259
Рекомендовать
Особняк 4 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
4
4
350 м²
€513,147
Рекомендовать
Особняк 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3
145 м²
€155,655
Рекомендовать
Особняк 3 ванных с мебелью, с видом на море, с террасой
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
3
235 м²
€313,590
Рекомендовать
Особняк 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
180 м²
€188,154
Рекомендовать
Особняк 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
260 м²
€284,968
Рекомендовать
Особняк 5 спален с генератором
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5
5
550 м²
€513,147
Рекомендовать
Особняк 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
220 м²
€267,977
Рекомендовать
Особняк 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
160 м²
€193,856
Рекомендовать
Особняк 4 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
260 м²
€285,082
Рекомендовать
Особняк 4 спальни
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
240 м²
€826,737
Рекомендовать
Особняк 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
170 м²
€273,678
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