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Особняки на Кипре

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Гермасойя
4
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9 объектов найдено
Особняк 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Роскошный пляжный мезонет для продажи в туристическом районе Гермасойя, Лимассол. Эта полнос…
$951,883
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Особняк 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Отличная возможность владеть красиво отремонтированным 2-комнатным мезонетом в престижном ра…
$919,308
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Особняк 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Особняк 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Откройте для себя воплощение роскоши и комфорта с этим элегантным 2-комнатным мезонетом, иде…
$365,271
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Особняк 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Особняк 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Прекрасно законченный и современный по стилю, этот таунхаус с двумя спальнями имеет открытую…
$438,692
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Особняк 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Особняк 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается: потрясающий мезонет вне плана, расположенный в очаровательной деревне Тремитуза. …
$288,613
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Особняк 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Откройте для себя этот полностью отремонтированный 2-комнатный мезонет для продажи в Гермасо…
$581,882
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Особняк 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Откройте для себя этот прекрасно отремонтированный 2-комнатный мезонет, расположенный в очен…
$404,001
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Особняк 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Особняк 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Продается: Просторный мезонет площадью 121 м2, расположенный в востребованном районе Agia Fi…
$408,677
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Особняк 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Особняк 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается современный мезонет в желательном районе Тремитуза. Этот внеплановый отель предлаг…
$288,613
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