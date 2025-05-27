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Новостройки в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
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Резиденция URBAN CITY
Резиденция URBAN CITY
муниципалитет Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 100–137 м²
6 объектов недвижимости 6
Расположенный в оживленном городском центре Ларнаки, проект «Город Урбан» предлагает уникальное сочетание роскоши и удобства. Это эксклюзивное здание имеет 5 этажей, в общей сложности 16 апартаментов премиум-класса, каждый из которых тщательно разработан, чтобы соответствовать высоким станда…
Застройщик
FIVE TREES LTD
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Застройщик
FIVE TREES LTD
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Многоквартирный жилой дом HORIZON
Многоквартирный жилой дом HORIZON
район Ларнака, Кипр
от
$327,343
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 20
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
Компания S.L.K, известный застройщик с большим опытом работы в Израиле, с гордостью объявляет о своем расширении на Кипре с запуском проекта HORIZON. Этот флагманский проект представляет собой дальновидное сочетание роскоши, удобства и захватывающего дизайна, расположенный всего в 450 метрах…
Застройщик
FIVE TREES LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
FIVE TREES LTD
Языки общения
English
На карте
Realting.com
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