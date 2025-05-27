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Расположенный в оживленном городском центре Ларнаки, проект «Город Урбан» предлагает уникальное сочетание роскоши и удобства. Это эксклюзивное здание имеет 5 этажей, в общей сложности 16 апартаментов премиум-класса, каждый из которых тщательно разработан, чтобы соответствовать высоким станда…
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Застройщик
FIVE TREES LTD
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Компания S.L.K, известный застройщик с большим опытом работы в Израиле, с гордостью объявляет о своем расширении на Кипре с запуском проекта HORIZON. Этот флагманский проект представляет собой дальновидное сочетание роскоши, удобства и захватывающего дизайна, расположенный всего в 450 метрах…
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2
Рекомендовать
2
Застройщик
FIVE TREES LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com